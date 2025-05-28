НБУ відніс дві кредитні спілки до категорії значимих

Нацбанк вперше оприлюднив перелік значимих кредитних спілок. Рішенням Правління Нацбанку від 27 травня 2025 року до категорії значимих кредитних спілок віднесено 2 кредитні спілки: « Кредит -союз» (ЄДРПОУ 25204519) та «Вигода» (ЄДРПОУ 20808253).

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Що відомо

Відповідно до частини четвертої статті 3 Закону «Про кредитні спілки» кредитну спілку може бути віднесено до категорії значимих кредитних спілок за умови її відповідності критеріям, установленим нормативно-правовими актами Національного банку України, зокрема таким:

Кредитна спілка має діючу ліцензію кредитної спілки, не є кредитною спілкою, віднесеною Національним банком до категорії неплатоспроможних, та/або об'єднаною кредитною спілкою; Активи кредитної спілки за даними регуляторної звітності кредитної спілки станом на 1 січня поточного року, складеної та поданої кредитною спілкою до Національного банку відповідно до Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, дорівнюють або перевищують 100 млн грн; Значення показника значимості кредитної спілки дорівнює або перевищує 70.

Кредитна спілка набуває статусу значимої кредитної спілки з дня оприлюднення Національним банком переліку значимих кредитних спілок.

Кредитна спілка зобов’язана протягом періоду з дня оприлюднення Національним банком переліку значимих кредитних спілок до закінчення поточного календарного року привести свою діяльність у відповідність до вимог Закону про кредитні спілкипро вимоги до системи управління кредитною спілкою, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 лютого 2024 року № 15 (зі змінами).