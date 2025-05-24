Міністерство технологій В'єтнаму доручило провайдерам заблокувати Telegram за відмову керівництва компанії співпрацювати з владою щодо злочинів, які скоюють користувачі месенджера. Про це із посиланням на урядовий документ повідомив Reuters.
24 травня 2025, 16:15
В'єтнам заблокує Telegram за відмову співпрацювати з владою
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Що відомо
Провайдери зобов'язані обмежити доступ до Telegram і повідомити міністерство про вжиті заходи до 2 червня.
У документі наводиться інформація місцевої поліції, згідно з якою 68% з 9,6 тисяч каналів і груп месенджера в країні займаються незаконною діяльністю, включаючи шахрайство, торгівлю наркотиками та «випадки, ймовірно пов'язані з тероризмом».
Представник міністерства технологій підтвердив Reuters справжність документа, вказавши, що рішення про блокування було ухвалено після відмови адміністрації Telegram надати владі дані користувачів у рамках кримінальних розслідувань.
Джерело: Мінфін
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