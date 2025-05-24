Україна знову очолила список лідерів за показником стабільності інтернету

Україна другий рік поспіль очолила список лідерів за показником стабільності інтернету в дослідженні Digital Quality of Life Index за 2024 рік. Міжнародний рейтинг оцінює якість цифрових послуг у країнах, зокрема й інтернету. Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації.

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«Україна посіла перше місце, завдяки розвитку xPON — технології, яка працює протягом 72 годин без світла і дає людям залишатися на зв'язку під час блекаутів», — сказано в повідомленні.

У Мінцифри нагадали, що за кілька років Україна стала лідером за кількістю під'єднань до xРОN.

«Ще в 2021 році технологією користувалися 30% українців, на цей рік маємо амбітний план — 65%. Росія щодня продовжує нищити критичну інфраструктуру і наша мета — покрити технологією кожен населений пункт, щоб людина в будь-який момент могла викликати екстрену службу чи написати родині», — зазначили в Мінцифри.

Там додали, що паралельно розвивається мобільний інтернет і триває робота над іншими проєктами, які мають забезпечити стабільний зв'язок.