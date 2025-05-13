Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що ратифікує угоду між Україною та США про співпрацю у сфері рідкісноземельних металів.
Україна ратифікувала угоду з США про використання надр — Зеленський підписав закон
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Відповідний законопроєкт № 0309 повернуто із підписом президента у понеділок, 12 квітня, повідомляється на сайті парламенту.
Закон передбачає створення Інвестиційного фонду відновлення, до якого спрямовуватиметься 50% роялті, ліцензій та інших платежів від видобутку природних ресурсів в Україні.
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Нагадаємо
«Мінфін» писав, що 30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна (угода про копалини).
Пізніше Кабінет Міністрів оприлюднив текст угоди про економічне партнерство між Україною та США.
8 травня Верховна Рада підтримала за основу та в цілому ратифікацію Угоди про копалини між США та Україною.
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