Україна ратифікувала угоду з США про використання надр — Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що ратифікує угоду між Україною та США про співпрацю у сфері рідкісноземельних металів.

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Відповідний законопроєкт № 0309 повернуто із підписом президента у понеділок, 12 квітня, повідомляється на сайті парламенту.

Закон передбачає створення Інвестиційного фонду відновлення, до якого спрямовуватиметься 50% роялті, ліцензій та інших платежів від видобутку природних ресурсів в Україні.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна (угода про копалини).

Пізніше Кабінет Міністрів оприлюднив текст угоди про економічне партнерство між Україною та США.

8 травня Верховна Рада підтримала за основу та в цілому ратифікацію Угоди про копалини між США та Україною.

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