НБУ назвав причини зростання цін у квітні

У квітні 2025 року інфляція пришвидшилася до 15,1% у річному вимірі. У місячному вимірі ціни зросли на 0,7%. Зростання споживчих цін було дещо нижчим за траєкторію прогнозу Національного банку, повідомляє пресслужба регулятора.

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У НБУ зазначили, що пришвидшення інфляції у квітні значною мірою зумовлювалося залишковими ефектами гірших торішніх урожаїв і подальшим підвищенням цін на алкогольні напої та тютюнові вироби.

«Проінфляційними чинниками залишалися високі витрати бізнесу на оплату праці в умовах нестачі кадрів та жвавий споживчий попит. Натомість заходи НБУ з підтримання стійкої ситуації на валютному ринку та інтересу до гривневих заощаджень обмежували зростання цін», — йдеться у повідомленні.

Додатковий вплив мало зниження світових цін на нафту, а також послаблення цінового тиску на внутрішньому оптовому ринку електроенергії.

Темпи зростання цін на сирі продукти харчування пришвидшилися до 22,2%

Ціни на сирі продукти в річному вимірі надалі зростали внаслідок як залишкових ефектів низьких минулорічних врожаїв, так і впливу короткочасних квітневих приморозків. Швидше дорожчали борошно й крупи, фрукти та овочі (насамперед борщового набору) через низьку пропозицію якісної продукції.

Додатковим чинником було й зміщення сезонності попиту на окремі продукти харчування, передусім яйця, через Великдень, що цьогоріч припав на квітень (у 2024 році - на травень). Водночас надходження імпортної продовольчої продукції та тепличних овочів дещо стримували зростання цін.

Базова інфляція сповільнилася до 12,1%

Темпи зростання вартості оброблених продовольчих товарів у квітні не змінилися (17,3% р/р). Подорожчання продовольчої сировини та подальше збільшення витрат підприємств на оплату праці призвели до стрімкішого зростання цін на хліб і хлібопродукти, а також м'ясопродукти.

Водночас здорожчання олії незначно сповільнилося під впливом стабілізації цін на зовнішніх ринках, а зростання пропозиції сприяло повільнішому здорожчанню окремих молокопродуктів.

Зростання вартості непродовольчих товарів сповільнилося до 3,8% р/р. Цьому сприяло, зокрема, збереження стійкої ситуації на валютному ринку.

Інфляція послуг залишилася на досить високому рівні (14,6% р/р) передусім через подальше зростання заробітних плат і стійкий споживчий попит.

Порівняно з березнем швидше зростала вартість послуг ресторанів та готелів, транспортних та фінансових послуг. Натомість уповільнилося зростання цін на послуги з особистого догляду та страхові послуги.

Адміністративно-регульовані ціни зросли на 19,5%

Швидше підвищення вартості підакцизної продукції зумовлювалося подальшим зростанням виробничих витрат; податковими змінами (підвищенням акцизів та переведенням їх у євро, що набрали чинності наприкінці березня 2025 року; застосовуванням коефіцієнта 1,1 до мінімального податкового зобов’язання з 01.04.25 до 31.12.25) для виробників та імпортерів тютюнової продукції, а також посиленням заходів боротьби з тіньовою пропозицією.

«Завдяки зміцненню курсу гривні до долара дещо послабився тиск на ціни фармацевтичної продукції, медичних товарів і обладнання», — зазначили у Нацбанку.

Темпи зростання цін на пальне сповільнилися до 3,7%

У квітні зростання цін на пальне сповільнилося порівняно з березнем з огляду на здешевлення нафти у світі. Водночас поступове зростання попиту та зміцнення курсу євро чинили підвищувальний тиск на ціни.

«Зростання споживчих цін у квітні тривало, однак спостерігалися й ознаки послаблення цінового тиску. Фактичні показники як загальної, так і базової інфляції у квітні були дещо нижчими, ніж передбачалося прогнозом НБУ. Помісячна динаміка інфляції, скоригована на сезонність, також свідчила про послаблення цінового тиску. Відповідно до прогнозу НБУ влітку інфляція має повернутися на траєкторію зниження та вже наприкінці року сповільнитися до однознакового рівня», — йдеться у повідомленні.