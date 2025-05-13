НБУ назвав причини зростання цін у квітні

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
13 травня 2025, 9:06

НБУ назвав причини зростання цін у квітні

У квітні 2025 року інфляція пришвидшилася до 15,1% у річному вимірі. У місячному вимірі ціни зросли на 0,7%. Зростання споживчих цін було дещо нижчим за траєкторію прогнозу Національного банку, повідомляє пресслужба регулятора.

У квітні 2025 року інфляція пришвидшилася до 15,1% у річному вимірі.
Фото: НБУ

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

У НБУ зазначили, що пришвидшення інфляції у квітні значною мірою зумовлювалося залишковими ефектами гірших торішніх урожаїв і подальшим підвищенням цін на алкогольні напої та тютюнові вироби.

«Проінфляційними чинниками залишалися високі витрати бізнесу на оплату праці в умовах нестачі кадрів та жвавий споживчий попит. Натомість заходи НБУ з підтримання стійкої ситуації на валютному ринку та інтересу до гривневих заощаджень обмежували зростання цін», — йдеться у повідомленні.

Додатковий вплив мало зниження світових цін на нафту, а також послаблення цінового тиску на внутрішньому оптовому ринку електроенергії.

Темпи зростання цін на сирі продукти харчування пришвидшилися до 22,2%

Ціни на сирі продукти в річному вимірі надалі зростали внаслідок як залишкових ефектів низьких минулорічних врожаїв, так і впливу короткочасних квітневих приморозків. Швидше дорожчали борошно й крупи, фрукти та овочі (насамперед борщового набору) через низьку пропозицію якісної продукції.

Додатковим чинником було й зміщення сезонності попиту на окремі продукти харчування, передусім яйця, через Великдень, що цьогоріч припав на квітень (у 2024 році - на травень). Водночас надходження імпортної продовольчої продукції та тепличних овочів дещо стримували зростання цін.

Базова інфляція сповільнилася до 12,1%

Темпи зростання вартості оброблених продовольчих товарів у квітні не змінилися (17,3% р/р). Подорожчання продовольчої сировини та подальше збільшення витрат підприємств на оплату праці призвели до стрімкішого зростання цін на хліб і хлібопродукти, а також м'ясопродукти.

Водночас здорожчання олії незначно сповільнилося під впливом стабілізації цін на зовнішніх ринках, а зростання пропозиції сприяло повільнішому здорожчанню окремих молокопродуктів.

Зростання вартості непродовольчих товарів сповільнилося до 3,8% р/р. Цьому сприяло, зокрема, збереження стійкої ситуації на валютному ринку.

Інфляція послуг залишилася на досить високому рівні (14,6% р/р) передусім через подальше зростання заробітних плат і стійкий споживчий попит.

Порівняно з березнем швидше зростала вартість послуг ресторанів та готелів, транспортних та фінансових послуг. Натомість уповільнилося зростання цін на послуги з особистого догляду та страхові послуги.

Адміністративно-регульовані ціни зросли на 19,5%

Швидше підвищення вартості підакцизної продукції зумовлювалося подальшим зростанням виробничих витрат; податковими змінами (підвищенням акцизів та переведенням їх у євро, що набрали чинності наприкінці березня 2025 року; застосовуванням коефіцієнта 1,1 до мінімального податкового зобов’язання з 01.04.25 до 31.12.25) для виробників та імпортерів тютюнової продукції, а також посиленням заходів боротьби з тіньовою пропозицією.

«Завдяки зміцненню курсу гривні до долара дещо послабився тиск на ціни фармацевтичної продукції, медичних товарів і обладнання», — зазначили у Нацбанку.

Темпи зростання цін на пальне сповільнилися до 3,7%

У квітні зростання цін на пальне сповільнилося порівняно з березнем з огляду на здешевлення нафти у світі. Водночас поступове зростання попиту та зміцнення курсу євро чинили підвищувальний тиск на ціни.

«Зростання споживчих цін у квітні тривало, однак спостерігалися й ознаки послаблення цінового тиску. Фактичні показники як загальної, так і базової інфляції у квітні були дещо нижчими, ніж передбачалося прогнозом НБУ. Помісячна динаміка інфляції, скоригована на сезонність, також свідчила про послаблення цінового тиску. Відповідно до прогнозу НБУ влітку інфляція має повернутися на траєкторію зниження та вже наприкінці року сповільнитися до однознакового рівня», — йдеться у повідомленні.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають angelvet, poradnyk, sx1 и 9 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами