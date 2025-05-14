ЄС планує підвищити мита на імпорт з України — ЗМІ

Європейський Союз планує суттєво підвищити мита на імпорт з України вже з початку червня 2025 року. Про це пише Financial Times, передає Європейська Правда.

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Причина змін

Підвищення мит пов’язане з завершенням спеціального безмитного режиму, запровадженого у 2022 році після вторгнення рф. Польща виступила за захист фермерів ЄС, що стало поштовхом до цього рішення.

Вплив на торгівлю

Безмитний режим охоплював українську продукцію, зокрема птицю, пшеницю та цукор, які транспортували через країни ЄС до Африки й Азії. Проте фермери Польщі, Франції та інших країн звинуватили український експорт у зниженні внутрішніх цін, що посилило політичну напругу в Польщі.

Політичний контекст

Напередодні президентських виборів у Польщі Варшава попросила Єврокомісію відкласти переговори з Києвом, щоб зменшити шанси націоналістичного кандидата Кароля Навроцького на перемогу, зазначають дипломати.

Позиція Єврокомісії

Представник Єврокомісії заявив: «Комісія також розглядає можливі перехідні заходи, якщо переговори не буде завершено і застосовано до 6 червня». За його словами, домовленості про безмитну торгівлю не поновлять через перегляд угоди про вільну торгівлю між ЄС і Україною.

Перехідні заходи

Дипломати повідомили, що перехідні заходи передбачають розподіл річної безмитної квоти на 12 місяців. Це скоротить імпорт: кукурудзу — з 4,7 млн тонн до 650 тис. тонн, птицю — з 57,1 тис. до 40 тис. тонн, цукор — зі 109 тис. до 40,7 тис. тонн.