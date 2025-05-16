Telegram заблокував тіньові сервіси на $35 мільярдів

У четвер Telegram повідомив про видалення двох великих нелегальних цифрових ринків, що діяли на його комунікаційній платформі. Про це повідомляє Reuters.

►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

За словами компанії, були заблоковані Xinbi Guarantee та Huione Guarantee — китайськомовні майданчики, які обслуговували кіберзлочинців та шахраїв.

У своєму повідомленні для Reuters Telegram не надав жодних додаткових подробиць, лише зазначив, що злочинна діяльність, така як шахрайство або відмивання грошей, заборонена умовами використання Telegram і завжди видаляється при виявленні.

За даними компанії Elliptic, яка займається дослідженнями в галузі блокчейну, з 2021 року через ці два майданчики пройшло транзакцій на суму понад $35 млрд.

Це значно перевищує обсяги інших чорних ринків, таких як Silk Road, що спеціалізувався на наркотиках і набув міжнародної скандальної відомості за розповсюдження заборонених речовин у даркнеті.

«Це серйозний удар по онлайн-шахраях, які використовували ці ринки для крадених даних, послуг з відмивання грошей та телекомунікаційної інфраструктури», — йдеться в заяві Elliptic.

У короткій англомовній заяві, розміщеній на своєму сайті, Huione Guarantee, який свого часу перейменувався на Haowang Guarantee, підтвердив, що Telegram його було заблокував у вівторок і тепер він припиняє свою діяльність.

Huione Guarantee — дочірня компанія Huione Group, що базується в Камбоджі та також володіє Huione Pay і Huione Crypto, згідно з заявами офіційних осіб США.

Минулого року Reuters повідомляло, що Huione Pay отримала криптовалюту на суму понад $150 000 з цифрового гаманця, яким користувалося північнокорейське хакерське угруповання Lazarus.

Після цієї публікації, на початку цього місяця, США заборонили Huione Group доступ до фінансової системи США. За словами міністра фінансів Скотта Бессента, Huione Group фактично стала основною платформою для кіберзлочинців.