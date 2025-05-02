Ірландія оштрафувала TikTok на 530 мільйонів євро за передачу даних користувачів до Китаю

Ірландський регулятор з питань конфіденційності оштрафував TikTok на 530 млн євро за передачу даних європейських користувачів до Китаю. Про це повідомляє CNBC.

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Ірландська комісія із захисту даних (DPC), яка здійснює нагляд за дотриманням конфіденційності для TikTok в Європейському Союзі, заявила у п’ятницю, що TikTok порушив Загальний регламент захисту даних (GDPR).

Регулятор зобов’язав TikTok за шість місяців узгодити обробку даних із вимогами законодавства ЄС та пригрозив призупинити передачу даних до Китаю, якщо цього не буде зроблено.

«TikTok порушив правила ЄС щодо захисту даних, передаючи особисту інформацію користувачів у Китай. Компанія не змогла довести, що ці дані були надійно захищені, як того вимагає законодавство ЄС», — заявив заступник голови ірландського регулятора.

Він додав, що TikTok не врахував ризики, пов’язані з можливим доступом китайської влади до персональних даних користувачів з Європейської економічної зони. Це пов’язано з тим, що компанія не провела належної оцінки законів Китаю, зокрема щодо боротьби з тероризмом і шпигунством, які суттєво відрізняються від стандартів ЄС.