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1 травня 2025, 17:10

Xiaomi представила свою першу ШІ-модель

Китайський виробник смартфонів та електромобілів Xiaomi представив свою першу відкриту модель штучного інтелекту (ШІ), яка імітує людське логічне мислення. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Китайський виробник смартфонів та електромобілів Xiaomi представив свою першу відкриту модель штучного інтелекту (ШІ), яка імітує людське логічне мислення.
Фото: freepik.com

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Зазначається, що ця модель має відкритий вихідний код і містить 7 млрд різних параметрів. У компанії наголошують, що за результатами тестів на продуктивність MiMo обійшла o1-mini від OpenAI та QwQ-32B-Preview від Alibaba Group.

MiMo — це перша велика мовна модель від Xiaomi. У компанії кажуть, що її створила спеціальна команда зі штучного інтелекту Core, використовуючи метод навчання на основі досвіду.

Раніше китайські ЗМІ повідомляли, що у грудні 2024 року компанія придбала близько 10 тисяч графічних процесорів для навчання MiMo.

Окрім цього у Xiaomi намагались найняти на роботу Ло Фулі — розробницю іншої китайської моделі ШІ DeepSeek. Однак дівчина відмовилась.

Модель штучного інтелекту від Xiaomi з’явилася в той час, коли китайські техногіганти з великими фінансовими ресурсами починають демонструвати свої можливості у створенні базових моделей, вбачаючи великий комерційний потенціал у поєднанні своїх продуктів із ШІ.

У травні минулого року Xiaomi оголосила про плани розробити власні великі мовні моделі, щоб інтегрувати свою технологію у електромобілі, смартфони та побутову техніку, повідомляє South China Morning Post.

Хоча Xiaomi випускає ШІ-модель з логічним мисленням після DeepSeek та Alibaba, у компанії заявили, що все ще мають шанс досягти штучного загального інтелекту (AGI) — рівня, на якому ШІ зрівняється або перевершить людський інтелект.

Акції відреагували зростанням

Після презентації Ші-моделі MiMo акції Xiaomi в Гонконзі зросли на 5,3%. Водночас акції Kingsoft Cloud Holdings, у якій Xiaomi володіє 10% акцій, а генеральний директор Xiaomi Лей Цзюнь — 11%, підскочили на 14,2%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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