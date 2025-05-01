Xiaomi представила свою першу ШІ-модель

Китайський виробник смартфонів та електромобілів Xiaomi представив свою першу відкриту модель штучного інтелекту (ШІ), яка імітує людське логічне мислення. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Зазначається, що ця модель має відкритий вихідний код і містить 7 млрд різних параметрів. У компанії наголошують, що за результатами тестів на продуктивність MiMo обійшла o1-mini від OpenAI та QwQ-32B-Preview від Alibaba Group.

MiMo — це перша велика мовна модель від Xiaomi. У компанії кажуть, що її створила спеціальна команда зі штучного інтелекту Core, використовуючи метод навчання на основі досвіду.

Раніше китайські ЗМІ повідомляли, що у грудні 2024 року компанія придбала близько 10 тисяч графічних процесорів для навчання MiMo.

Окрім цього у Xiaomi намагались найняти на роботу Ло Фулі — розробницю іншої китайської моделі ШІ DeepSeek. Однак дівчина відмовилась.

Модель штучного інтелекту від Xiaomi з’явилася в той час, коли китайські техногіганти з великими фінансовими ресурсами починають демонструвати свої можливості у створенні базових моделей, вбачаючи великий комерційний потенціал у поєднанні своїх продуктів із ШІ.

У травні минулого року Xiaomi оголосила про плани розробити власні великі мовні моделі, щоб інтегрувати свою технологію у електромобілі, смартфони та побутову техніку, повідомляє South China Morning Post.

Хоча Xiaomi випускає ШІ-модель з логічним мисленням після DeepSeek та Alibaba, у компанії заявили, що все ще мають шанс досягти штучного загального інтелекту (AGI) — рівня, на якому ШІ зрівняється або перевершить людський інтелект.

Акції відреагували зростанням

Після презентації Ші-моделі MiMo акції Xiaomi в Гонконзі зросли на 5,3%. Водночас акції Kingsoft Cloud Holdings, у якій Xiaomi володіє 10% акцій, а генеральний директор Xiaomi Лей Цзюнь — 11%, підскочили на 14,2%.