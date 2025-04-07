Міжнародні резерви у березні зросли на 5,6%

Станом на 1 квітня 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $42 380,0 млн. У березні вони зросли на 5,6%. Така динаміка зумовлена, з одного боку, значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, а з іншого, — зменшенням обсягів чистого продажу валюти Нацбанком на валютному ринку, повідомляє регулятор.

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Що вплинуло на резерви

По-перше, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $5 980,2 млн. З цієї суми:

$5172,0 млн — від міжнародних партнерів, у тому числі в межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);

$409,6 млн — від розміщення валютних ОВДП;

$398,6 млн — від Міжнародного валютного фонду в межах програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility — EFF).

Крім того, Україна отримала кредит $970,0 млн відповідно до угоди між Україною та Великобританією в межах ERA. Ці кошти не були зараховані до міжнародних резервів України у зв’язку з їх обмеженим (цільовим) призначенням щодо використання.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $786,7 млн, з яких:

$688,7 млн — обслуговування та погашення валютних ОВДП;

$55,9 млн — обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

$42,1 млн — сплата іншим міжнародним кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $729,2 млн.

По-друге, операції Національного банку на валютному ринку України.

У березні порівняно з лютим 2025 року чистий продаж валюти Нацбанком зменшився на 12,5%. Відповідно до балансових даних НБУ продав на валютному ринку $2 653,7 млн та викупив до резервів $10,0 млн.

По-третє, переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют).

У березні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $409,7 млн.