Станом на 1 квітня 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $42 380,0 млн. У березні вони зросли на 5,6%. Така динаміка зумовлена, з одного боку, значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, а з іншого, — зменшенням обсягів чистого продажу валюти Нацбанком на валютному ринку, повідомляє регулятор.
Міжнародні резерви у березні зросли на 5,6%
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Що вплинуло на резерви
По-перше, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.
На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $5 980,2 млн. З цієї суми:
- $5172,0 млн — від міжнародних партнерів, у тому числі в межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);
- $409,6 млн — від розміщення валютних ОВДП;
- $398,6 млн — від Міжнародного валютного фонду в межах програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility — EFF).
Крім того, Україна отримала кредит $970,0 млн відповідно до угоди між Україною та Великобританією в межах ERA. Ці кошти не були зараховані до міжнародних резервів України у зв’язку з їх обмеженим (цільовим) призначенням щодо використання.
За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $786,7 млн, з яких:
- $688,7 млн — обслуговування та погашення валютних ОВДП;
- $55,9 млн — обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
- $42,1 млн — сплата іншим міжнародним кредиторам.
Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $729,2 млн.
По-друге, операції Національного банку на валютному ринку України.
У березні порівняно з лютим 2025 року чистий продаж валюти Нацбанком зменшився на 12,5%. Відповідно до балансових даних НБУ продав на валютному ринку $2 653,7 млн та викупив до резервів $10,0 млн.
По-третє, переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют).
У березні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $409,7 млн.
Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,2 місяця майбутнього імпорту.
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