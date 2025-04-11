Китай підняв мита на американські товари до 125% у відповідь Трампу

З 12 квітня Китай збільшить мита на всі товари зі США з 84% до 125%, заявило Міністерство фінансів країни у відповідь на тарифну політику Дональда Трампа. Про це повідомляє South China Morning Post.

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Жорстка позиція Пекіна

Міністерство наголосило: «З огляду на те, що більше немає можливості прийняття на ринок американських товарів, що експортуються до Китаю, за чинними тарифами, якщо американська сторона згодом продовжить вводити тарифи на китайські товари, що експортуються до США, китайська сторона не зверне на це уваги». Таким чином Китай ігноруватиме подальші кроки США в торговельній війні.

Тарифна ескалація

Трамп, повернувшись до Білого дому в січні, одразу наклав 20%-ні мита на весь китайський імпорт, додавши згодом 20% через фентаніл. Він також анонсував 25%-ні мита на сталь, алюміній та автомобілі, а 2 квітня ввів глобальні «взаємні» тарифи. 9 квітня президент призупинив на 90 днів підвищення мит для низки країн, але підняв ставку на Китай до 125%, що з урахуванням попередніх зборів довело загальне мито США до 145%.