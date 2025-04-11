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11 квітня 2025, 12:38

Китай підняв мита на американські товари до 125% у відповідь Трампу

З 12 квітня Китай збільшить мита на всі товари зі США з 84% до 125%, заявило Міністерство фінансів країни у відповідь на тарифну політику Дональда Трампа. Про це повідомляє South China Morning Post.

З 12 квітня Китай збільшить мита на всі товари зі США з 84% до 125%, заявило Міністерство фінансів країни у відповідь на тарифну політику Дональда Трампа.

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Жорстка позиція Пекіна

Міністерство наголосило: «З огляду на те, що більше немає можливості прийняття на ринок американських товарів, що експортуються до Китаю, за чинними тарифами, якщо американська сторона згодом продовжить вводити тарифи на китайські товари, що експортуються до США, китайська сторона не зверне на це уваги». Таким чином Китай ігноруватиме подальші кроки США в торговельній війні.

Тарифна ескалація

Трамп, повернувшись до Білого дому в січні, одразу наклав 20%-ні мита на весь китайський імпорт, додавши згодом 20% через фентаніл. Він також анонсував 25%-ні мита на сталь, алюміній та автомобілі, а 2 квітня ввів глобальні «взаємні» тарифи. 9 квітня президент призупинив на 90 днів підвищення мит для низки країн, але підняв ставку на Китай до 125%, що з урахуванням попередніх зборів довело загальне мито США до 145%.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+24
Три літри
Три літри
11 квітня 2025, 12:51
#
Круче яєць лише китайці
+
+45
Kharakternyk
Kharakternyk
11 квітня 2025, 13:07
#
Китай втратив найзаможнішого гуртового покупця. Це не смертельно, але заробітки тепер будуть не ті.
+
+15
BobKickass
BobKickass
11 квітня 2025, 13:25
#
Палка має два кінці — не дивіться на неї лише з одного =)
+
0
Три літри
Три літри
11 квітня 2025, 13:30
#
Найзаможнішій покупець розлякав всіх продавців, знищив довіру до себе і через це став трохи менш заможнішим. Якщо так піде далі то він швидко опустится до рівня якоїсь Молдови. В це складно повірити, але й в захоплення влади в США олігархами теж не вірилось.
+
+45
penetrator1963
penetrator1963
11 квітня 2025, 13:42
#
Трамп немного просчитался, пытаясь бодаться с Китаем. с диктатурой бодаться бесполезно, хотя китайцы всегда были достаточно сдержанными и прагматичными. Украина тоже в 2022 ожидала какие-то волнения в рф после того, как морды пленных срочников по телеку показали. ждали, что мамки кремль по камешку разберут. только любой одиночный пикет — автозак — сизо — воркута. это ЕС можно было шугануть с его гипертрофированным либерализмом и чувствительным электоратом. остаётся ждать, чем закончится эта дуэль тяжеловесов.
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