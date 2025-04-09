Україна отримала від ЄС 1 мільярд євро з доходів від зморожених російських активів

У середу, 9 квітня, Україна отримала третій транш від ЄС обсягом 1 млрд євро у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), забезпечений доходами від заморожених російських активів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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ERA передбачає спрямування Україні $50 млрд, із яких внесок ЄС становить 18,1 млрд євро ($20 млрд).

Загалом, у рамках ініціативи ERA, Мінфін вже залучив від Європейського Союзу 5 млрд євро. Очікується, що решту коштів від ЄС Україна отримуватиме частинами до кінця 2025 року.

«У 2025 році ЄС спрямував до Державного бюджету України 8,5 млрд євро — найбільше серед усіх донорів. Кошти надійшли у рамках механізму ERA та фінансового інструменту Ukraine Facility. Залучене фінансування спрямовується на пріоритетні сфери бюджету країни», — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Нагадаємо

Європейський Союз із лютого 2022 року є найбільшим надавачем прямої бюджетної допомоги Україні - 50,5 млрд євро на пріоритетні видатки держбюджету.