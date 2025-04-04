Шахраї придумали нову схему у Telegram. Аферисти використовують фейкові «кружечки» у популярному месенджері, щоб виманити гроші або поширити фішингові посилання. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.
4 квітня 2025, 10:04
Фейкові «кружечки»: Українців попередили про нову шахрайську схему у Telegram
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Як діють зловмисники
- Зламують акаунти та завантажують голосові чи відеоповідомлення користувача.
- Монтують потрібний шахраям діалог, у якому ви начебто просите гроші.
- Розсилають підроблені відео вашим друзям та знайомим.
Як вберегтися
Якщо ви отримали підозрілий «кружечок», перевірте інформацію — попросіть написати в іншому месенджері або зателефонувати.
Також рекомендується увімкнути двофакторну автентифікацію для захисту акаунта.
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Джерело: Мінфін
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