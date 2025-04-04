Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 380 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 920 950 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
4 квітня 2025, 8:19
Втрати ворога за 3 квітня: 1 380 російських окупантів, 7 танків та 72 БПЛА
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Втрати ворога
особового складу — близько 920950 (+1380) осіб,
танків — 10528 (+7) од,
бойових броньованих машин — 21932 (+30) од,
артилерійських систем — 25663 (+38) од,
РСЗВ — 1349 (+1) од,
засоби ППО — 1123 (+0) од,
літаків — 370 (+0) од,
гелікоптерів — 335 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 31669 (+72),
крилаті ракети — 3123 (+0),
кораблі /катери — 28 (+0) од,
підводні човни — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 42841 (+66) од,
спеціальна техніка — 3787 (+0).
Джерело: Мінфін
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