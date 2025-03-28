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28 березня 2025, 20:00

Головне за тиждень: розгляд траншу МВФ та «жихливий» текст угоди з США про рідкоземельні метали

МВФ розгляне виділення Україні чергового траншу 28 березня — Железняк

Міжнародний валютний фонд розгляне виділення Україні чергового траншу 28 березня.

НБУ змінює підхід до визначення переліку валют, до яких встановлюється курс гривні

Національний банк змінює підхід до визначення переліку валют, до яких встановлюється курс гривні.

Перелік іноземних валют для щоденного встановлення офіційного курсу гривні включатиме 41 валюту та СПЗ (спеціальні права запозичення).

Шмигаль розповів, що середній розмір пенсії в Україні після індексації зріс до 6345 гривень

Середній розмір пенсії в Україні після індексації цього місяця складає 6 345 грн. Окрім того, з 1 квітня автоматично будуть проіндексовані виплати для майже 630 тис. працюючих пенсіонерів відповідно до їхнього оновленого страхового стажу.

Кабмін ліквідовує КРАІЛ

Кабінет Міністрів ухвалив рішення ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Після завершення ліквідації функції КРАІЛ перейдуть до новоствореного державного агентства ПлейСіті, яке відповідатиме за реалізацію державної політики у сфері азартних ігор та лотерей. Діяльність агентства координуватиме Мінцифра.

В Україні скоротилася кількість банкі

Кількість банків в Україні скоротилася до 60. Один з дрібних банків вирішив скористатися особливою процедурою. Національний банк відкликав банківську ліцензію та виключив відомості про банк «Портал» із Державного реєстру банків.

«Портал» — вже десятий банк, який припинив здійснення банківської діяльності за власною ініціативою без припинення юридичної особи.

Відгук лютого: як ПУМБ обмежив клієнтку з надходженнями понад 1 млн грн на місяць

Замість того, щоб управляти ризиками, банки обрали уникати їх, щоб не потрапити під штрафи регулятора. Ознаками того, що українські банки почали вдаватись до дерискінгу є відгуки наших читачів, які скаржаться на те, що банки сильно обмежують спілкування з клієнтами під час розірвання відносин, не пояснюючи причин розірвання, і не підтримуючи комунікації. У таку ситуацію потрапила наша читачка у лютому. Її історія може бути корисна нашій аудиторії, і ось чому.

Держборг України у лютому зменшився на 48,5 мільярда гривень

Державний та гарантований державою борг України у лютому 2025 року зменшився на 48,48 млрд грн — до 7 019,53 млрд грн. Станом на 28 лютого 2025 року державний та гарантований державою борг України становив 7 019,53 млрд грн, або $169,09 млрд.

Протягом лютого 2025 року сума державного та гарантованого державою боргу України зменшилася у гривневому еквіваленті на 48,48 млрд грн, водночас у доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг збільшився на $0,09 млрд.

Текст угоди США та України про рідкоземельні метали жахливий та не на нашу користь — Железняк

Текст угоди на 58 сторінок, який датований 23 березня та надісланий США Україні, просто жахливий та не на нашу користь.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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