Головне за тиждень: розгляд траншу МВФ та «жихливий» текст угоди з США про рідкоземельні метали

Кабінет Міністрів ухвалив рішення ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Після завершення ліквідації функції КРАІЛ перейдуть до новоствореного державного агентства ПлейСіті, яке відповідатиме за реалізацію державної політики у сфері азартних ігор та лотерей. Діяльність агентства координуватиме Мінцифра.

В Україні скоротилася кількість банкі

Кількість банків в Україні скоротилася до 60. Один з дрібних банків вирішив скористатися особливою процедурою. Національний банк відкликав банківську ліцензію та виключив відомості про банк «Портал» із Державного реєстру банків.

«Портал» — вже десятий банк, який припинив здійснення банківської діяльності за власною ініціативою без припинення юридичної особи.

Відгук лютого: як ПУМБ обмежив клієнтку з надходженнями понад 1 млн грн на місяць

Замість того, щоб управляти ризиками, банки обрали уникати їх, щоб не потрапити під штрафи регулятора. Ознаками того, що українські банки почали вдаватись до дерискінгу є відгуки наших читачів, які скаржаться на те, що банки сильно обмежують спілкування з клієнтами під час розірвання відносин, не пояснюючи причин розірвання, і не підтримуючи комунікації. У таку ситуацію потрапила наша читачка у лютому. Її історія може бути корисна нашій аудиторії, і ось чому.