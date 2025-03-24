Міжнародний валютний фонд розгляне виділення Україні чергового траншу 28 березня. Про це написав заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.
24 березня 2025, 16:49
МВФ розгляне виділення Україні чергового траншу 28 березня — Железняк
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Що відомо
«На 28 березня призначили засідання Борда МВФ по Україні) Буде вже сьомий перегляд», — написав він.
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Нагадаємо
«Мінфін» писав, що під шостий перегляд програми EFF Україна оновила Меморандум про економічну і фінансову політику.
З’явилось три нові структурні маяки, а також один маяк (вступ у дію податкового законопроекту 11416-д) був виконаний як попередній захід (prior action) перед шостим переглядом.
20 грудня 2024 року МВФ затвердив 6-перегляд програми EFF для України і виділив транш у розмірі $1,1 млрд.
Джерело: Мінфін
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