МВФ розгляне виділення Україні чергового траншу 28 березня — Железняк

Міжнародний валютний фонд розгляне виділення Україні чергового траншу 28 березня. Про це написав заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

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Що відомо

«На 28 березня призначили засідання Борда МВФ по Україні) Буде вже сьомий перегляд», — написав він.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що під шостий перегляд програми EFF Україна оновила Меморандум про економічну і фінансову політику.

З’явилось три нові структурні маяки, а також один маяк (вступ у дію податкового законопроекту 11416-д) був виконаний як попередній захід (prior action) перед шостим переглядом.

20 грудня 2024 року МВФ затвердив 6-перегляд програми EFF для України і виділив транш у розмірі $1,1 млрд.