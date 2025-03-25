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25 березня 2025, 14:53

НБУ змінює підхід до визначення переліку валют, до яких встановлюється курс гривні

Національний банк змінює підхід до визначення переліку валют, до яких встановлюється курс гривні. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Національний банк змінює підхід до визначення переліку валют, до яких встановлюється курс гривні.
Фото: depositphotos

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Що змінює НБУ

  • оновлює підхід до визначення переліку валют, до яких офіційний курс гривні встановлюється щоденно;
  • скасовує перелік валют для щомісячного встановлення офіційного курсу.

Зміни почнуть діяти з 31 березня 2025 року.

Чому це доцільно

Значне зростання рівня автоматизації розрахунків зменшило операційні обмеження та ризики щоденного розрахунку офіційного курсу для широкого переліку валют.

З огляду на це НБУ вирішив перейти до одного щоденного переліку валют, що відповідає міжнародному досвіду.

Як саме застосовуватимуться зміни

Перелік іноземних валют для щоденного встановлення офіційного курсу гривні включатиме 41 валюту та СПЗ (спеціальні права запозичення).

До нього входитимуть іноземні валюти 1 групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів та іноземні валюти, емітентами яких є країни, які за даними платіжного балансу попереднього року забезпечували не менше 95% товарообігу з Україною.

Цей перелік коригуватиметься один раз на три роки на підставі актуальних статистичних даних з товарообігу, або частіше, якщо:

  • за валютами, які до нього входять, товарообіг знизиться нижче рівня 90%;
  • буде внесено зміни до 1 групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів.

Ураховуючи затверджені зміни, з 31 березня 2025 року:

  • періодичність встановлення офіційного курсу гривні буде змінена зі щомісячної на щоденну для 11 валют. Це алжирський динар, бат, дирхам ОАЕ, донг, ларі, ліванський фунт, малайзійський ринггіт, саудівський ріял, сербський динар, така і туніський динар;

  • не розраховуватиметься офіційний курс гривні до таких валют: російський рубль, білоруський рубль, бразильський реал, вірменський драм, домініканське песо, іракський динар, іранський ріал, лівійський динар, марокканський дирхам, новий тайванський долар, пакистанська рупія, сом, сомоні, туркменський новий манат та узбецький сум.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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