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14 березня 2025, 20:01

Головне за тиждень: інфляція, транш від Канади, золото оновило максимум

В Україні прискорилася інфляція. Як змінилися ціни

Споживча інфляція в Україні у лютому 2025 року прискорилася до 0,8% порівняно з січнем, а в річному вимірі сягнула 13,4%. Базова інфляція становила 0,7% за місяць і 2,0% з початку року. Прискорення інфляції обумовлене як тимчасовими факторами — літньо-осінньою посухою та структурними причинами — зростанням виробничих витрат.

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Джерело: Мінфін
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