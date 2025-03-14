Головне за тиждень: інфляція, транш від Канади, золото оновило максимум

Споживча інфляція в Україні у лютому 2025 року прискорилася до 0,8% порівняно з січнем, а в річному вимірі сягнула 13,4%. Базова інфляція становила 0,7% за місяць і 2,0% з початку року. Прискорення інфляції обумовлене як тимчасовими факторами — літньо-осінньою посухою та структурними причинами — зростанням виробничих витрат.

НБУ назвав причини прискорення інфляції та спрогнозував подальше зростання цін

У лютому 2025 року інфляція пришвидшилася до 13,4% у річному вимірі. У місячному вимірі ціни зросли на 0,8%.

Гетманцев: Висновки щодо експерименту з програмою «Національний кешбек» невтішні

Мінекономіки оприлюднило цифри виконання програми «Національний кешбек». Загалом, на жаль, висновки щодо цього експерименту є невтішними.

Україна отримала перший транш від Канади обсягом $1,7 млрд у межах ініціативи G7 ERA

Україна отримала перший транш від Канади обсягом 2,5 млрд канадських доларів (близько $1,7 млрд) у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

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Ціна на золото продовжує зростати: перевищила позначку $3000

Ціна фʼючерсу на золото з поставкою у квітні вперше перевищила $3000 за тройську унцію.

США посилюють санкції проти російського нафтового, газового та банківського секторів