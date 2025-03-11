НБУ назвав причини прискорення інфляції та спрогнозував подальше зростання цін

У лютому 2025 року інфляція пришвидшилася до 13,4% у річному вимірі. У місячному вимірі ціни зросли на 0,8%. Про це пише регулятор з посиланням на дані Держстату.

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Коментар НБУ

Динаміка споживчої інфляції була близькою до траєкторії прогнозу Національного банку, опублікованого в Інфляційному звіті за січень 2025 року. Водночас базова інфляція була дещо вищою, ніж очікувалося, через подальше зростання витрат бізнесу, зокрема на оплату праці.

Сирі продукти харчування подорожчали

У лютому зростання цін на сирі продукти в річному вимірі пришвидшилося. Так, швидше дорожчали фрукти, деякі продукти тваринництва, борошно й крупи під впливом триваючих ефектів низьких минулорічних врожаїв. Ціни на свинину, курятину і цукор наближалися до цін країн — торговельних партнерів на тлі стійкого експорту.

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Водночас подорожчання овочів дещо сповільнилося завдяки розширенню пропозиції за рахунок імпорту, надходженню нового тепличного врожаю та зниженню попиту на окремі позиції.

Базова інфляція зросла

Подорожчання оброблених продовольчих товарів у лютому пришвидшилося до 16,7% р/р. Така динаміка пояснюється, як і раніше, подорожчанням продовольчої сировини, а також збільшенням витрат підприємств на електроенергію, оплату праці й логістику. У результаті високими темпами дорожчали хліб і окремі хлібопродукти, олія, м'ясо та молокопродукти. Через зростання цін на світових ринках дорожчали окремі імпортні товари, зокрема сири, чай, кава й шоколад.

Ціни на непродовольчі товари незначно пришвидшили зростання до 4,4% р/р. Водночас ціни на одяг та взуття залишалися нижчими, ніж торік.

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Темпи зростання вартості послуг також незначно пришвидшилися і становили 14,3% р/р. Порівняно з січнем зросла вартість послуг з охорони здоров’я, зв’язку, відпочинку та культури, транспортних послуг. Натомість повільніше підвищувалася вартість послуг з особистого догляду, страхових та фінансових послуг.

Адміністративно-регульовані ціни зросли

У лютому вартість підакцизної продукції зростала швидше через подальше підвищення виробничих витрат, а також коригування цін з огляду на посилення заходів боротьби з тіньовою пропозицією та ймовірний вплив очікуваного тестового впровадження Е-акцизу. Тиск з боку виробничих витрат зумовлював зростання цін на фармацевтичну продукцію, медичні товари й обладнання. Водночас мораторій на підвищення тарифів на окремі житлово-комунальні послуги для населення надалі стримував адміністративну інфляцію.

Темпи зростання цін на пальне становили 13,9%

У лютому зростання цін на пальне пришвидшилося порівняно з січнем, передусім унаслідок високих темпів зростання вартості автогазу. Водночас суттєвіше здорожчання пального стримувалося завдяки профіциту на ринку, насамперед бензинів, конкуренції між мережами АЗС та оптимізації логістики імпортних постачань.

Прогноз НБУ

Інфляція зростатиме в найближчі місяці через подальший вплив гірших торішніх урожаїв та збільшення виробничих витрат підприємств на енергозабезпечення й оплату праці.

Однак завдяки заходам НБУ з посилення монетарної політики та поступовому вичерпанню впливу тимчасових чинників інфляція має повернутися на траєкторію сповільнення в другому півріччі, знизитися до однознакового рівня наприкінці року та надалі прямувати до цілі 5% на горизонті політики.