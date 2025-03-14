США посилюють санкції проти російського нафтового, газового та банківського секторів

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
14 березня 2025, 8:40

США посилюють санкції проти російського нафтового, газового та банківського секторів

Адміністрація президента США Дональда Трампа накладає додаткові обмеження на російський нафтовий, газовий і банківський сектори шляхом подальшого обмеження доступу росії до платіжних систем Сполучених Штатів. Про це повідомляє CBS News з посиланням на чотирьох осіб, знайомих з планами Білого дому.

Адміністрація президента США Дональда Трампа накладає додаткові обмеження на російський нафтовий, газовий і банківський сектори шляхом подальшого обмеження доступу росії до платіжних систем Сполучених Штатів.
Фото: AI

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Міністерство фінансів у середу не продовжило 60-денний виняток, введений адміністрацією минулого президента США Джо Байдена в січні, який дозволяв російським банкам, які потрапили під санкції, обробляти платежі за продаж нафти.

Внаслідок цього, ці банки втратили доступ до платіжних систем США для здійснення великих енергетичних транзакцій.

Які банки були звільнені від санкцій

Серед російських фінансових установ, які тимчасово не підпадали під дію санкцій, були:

  • Внешнеэкономбанк,
  • Банк «ФК «Открытие»,
  • Совкомбанк,
  • Сбербанк,
  • ВТБ Банк,
  • Альфа-Банк,
  • Росбанк,
  • Банк Зенит,
  • Банк Санкт-Петербург,
  • Центральний банк росії.

Рішення про подальше обмеження доступу до американських банківських систем ускладнює іншим країнам купівлю російської нафти, тим самим обмежуючи її глобальну пропозицію.

Наслідки для ринку

Зазначається, що це може призвести до стрибка цін на нафту до $5 за барель, що є помітним зростанням після зниження цін в останні тижні.

Посилення обмежень відбувається в той момент, коли адміністрація Трампа намагається переконати росію погодитися на умови запропонованого 30-денного режиму припинення вогню в Україні.

У четвер президент Трамп заявив, що представники США проводять зустрічі з «президентом путіним та іншими» і ведуть «дуже серйозні переговори».

Міністр фінансів США Скотт Бессент розкритикував санкції Байдена проти росії і назвав їх неефективними, оскільки ці зусилля були спрямовані на те, щоб зберегти ціни на нафту на низькому рівні. Про це повідомляє Reuters.

«Адміністрація Трампа продовжує зосереджуватися на припиненні бойових дій і сприянні переговорам про припинення війни. Ми продовжуємо застосовувати наші санкції, які залишаються одним із важелів для досягнення цих цілей», — заявив представник Міністерства фінансів США.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що санкції США знизили ціни на російську нафту та вплинули на її експорт.

У лютому 2025 року російські виробники експортували 7,28 млн барелів нафти та нафтопродуктів на день, що на 100 000 барелів менше, ніж у січні.

Коли президент США Джо Байден залишав Білий дім, на початку січня його адміністрація запровадила найжорсткіші обмеження щодо нафтової промисловості росії.

У чорний список США попали танкери, трейдери, російські страхові компанії і два великих виробника — ПАТ «Газпром нефть» і ПАТ «Сургутнефтегаз».
Згідно з оцінками Міжнародного енергетичного агентства, заснованими на даних Argus Media Group і Kpler, середньозважена ціна на російську сиру нафту минулого місяця впала на $6,91 за барель до $61,09 за барель.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають Exba, sergiy2001, TAN72 и 34 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами