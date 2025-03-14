США посилюють санкції проти російського нафтового, газового та банківського секторів

Адміністрація президента США Дональда Трампа накладає додаткові обмеження на російський нафтовий, газовий і банківський сектори шляхом подальшого обмеження доступу росії до платіжних систем Сполучених Штатів. Про це повідомляє CBS News з посиланням на чотирьох осіб, знайомих з планами Білого дому.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Міністерство фінансів у середу не продовжило 60-денний виняток, введений адміністрацією минулого президента США Джо Байдена в січні, який дозволяв російським банкам, які потрапили під санкції, обробляти платежі за продаж нафти.

Внаслідок цього, ці банки втратили доступ до платіжних систем США для здійснення великих енергетичних транзакцій.

Які банки були звільнені від санкцій

Серед російських фінансових установ, які тимчасово не підпадали під дію санкцій, були:

Внешнеэкономбанк,

Банк «ФК «Открытие»,

Совкомбанк,

Сбербанк,

ВТБ Банк,

Альфа-Банк,

Росбанк,

Банк Зенит,

Банк Санкт-Петербург,

Центральний банк росії.

Рішення про подальше обмеження доступу до американських банківських систем ускладнює іншим країнам купівлю російської нафти, тим самим обмежуючи її глобальну пропозицію.

Наслідки для ринку

Зазначається, що це може призвести до стрибка цін на нафту до $5 за барель, що є помітним зростанням після зниження цін в останні тижні.

Посилення обмежень відбувається в той момент, коли адміністрація Трампа намагається переконати росію погодитися на умови запропонованого 30-денного режиму припинення вогню в Україні.

У четвер президент Трамп заявив, що представники США проводять зустрічі з «президентом путіним та іншими» і ведуть «дуже серйозні переговори».

Міністр фінансів США Скотт Бессент розкритикував санкції Байдена проти росії і назвав їх неефективними, оскільки ці зусилля були спрямовані на те, щоб зберегти ціни на нафту на низькому рівні. Про це повідомляє Reuters.

«Адміністрація Трампа продовжує зосереджуватися на припиненні бойових дій і сприянні переговорам про припинення війни. Ми продовжуємо застосовувати наші санкції, які залишаються одним із важелів для досягнення цих цілей», — заявив представник Міністерства фінансів США.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що санкції США знизили ціни на російську нафту та вплинули на її експорт.

У лютому 2025 року російські виробники експортували 7,28 млн барелів нафти та нафтопродуктів на день, що на 100 000 барелів менше, ніж у січні.

Коли президент США Джо Байден залишав Білий дім, на початку січня його адміністрація запровадила найжорсткіші обмеження щодо нафтової промисловості росії.

У чорний список США попали танкери, трейдери, російські страхові компанії і два великих виробника — ПАТ «Газпром нефть» і ПАТ «Сургутнефтегаз».

Згідно з оцінками Міжнародного енергетичного агентства, заснованими на даних Argus Media Group і Kpler, середньозважена ціна на російську сиру нафту минулого місяця впала на $6,91 за барель до $61,09 за барель.