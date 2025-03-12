USAID розриває з Фондом підтримки енергетики України грантову угоду на $75 мільйонів

Секретаріат Енергетичного cпівтовариства 27 лютого отримав офіційне повідомлення від USAID про розірвання грантової угоди з Фондом підтримки енергетики України на $75 млн. Про це повідомляє Енергетичне співтовариство.

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Секретаріат Енергетичного cпівтовариства підтвердив отримання цього повідомлення та наразі очікує додаткових роз’яснень від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Зазначається, що припинення цього гранту зменшить доступні кошти для закупівлі необхідного обладнання для енергетичного сектору України.

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Нагадаємо

Угода між USAID та Фондом підтримки енергетики України на суму $25 млн була підписана у 2023 році. У 2024 році USAID пообіцяло надати Фонду додаткові $50 млн.

У січні 2025 року Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) офіційно підтвердило призупинення фінансування всіх програм та проєктів в Україні на 90 днів.

У березні державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо заявив, що Вашингтон офіційно закриває 83% програм USAID.