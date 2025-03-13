Україна отримала перший транш від Канади обсягом $1,7 млрд у межах ініціативи G7 ERA

Україна отримала перший транш від Канади обсягом 2,5 млрд канадських доларів (близько $1,7 млрд) у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

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Кошти буде спрямовано на пріоритетні потреби держбюджету.

Механізм ERA обсягом до $50 млрд передбачає спрямування Україні кредитних коштів, що будуть погашатися та обслуговуватись за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від знерухомлених російських активів.

Загалом внесок Канади в ініціативу ERA сягає 5 млрд канадських доларів. Кредит надається на 30 років.

«Канада є надійним та непохитним партнером України. Вдячний за підтримку механізму ERA. Це справедливий та необхідний інструмент для притягнення росії до фінансової відповідальності за злочини в Україні. У 2025 році Канада головує в G7, і я розраховую на посилення нашої співпраці та збереження фокусу уваги на потребах України», — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.