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10 березня 2025, 15:54

Гетманцев: Висновки щодо експеременту з програмою «Національний кешбек» невтішні

Мінекономіки оприлюднило цифри виконання програми «Національний кешбек». Загалом, на жаль, висновки щодо цього експерименту є невтішними. Про це в телеграм-каналі написав голова Податкового комітету В Р Данило Гетманцев.

Мінекономіки оприлюднило цифри виконання програми «Національний кешбек».

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Що відомо

За словами Гетманцева, йдеться про витрачання 714 млн грн, накопичення яких почалось ще у грудні, а завершилось наприкінці січня.

«Їх обіцяли провести ще у третій декаді лютого, але щось пішло не так — кошти почали надходити на картки громадян тільки з минулої п’ятниці (7 березня), хоча платежі перебували у статусі „в обробці“ ще з 18 лютого. Кошти отримали 3,4 млн. осіб», — написав він.

Гетманцев зазначив, що якщо поділити 714 млн грн. на кількість їх одержувачів — вийде у середньому по 105 грн за місяць (не вистачить навіть на дешевий місячний пакет мобільного зв’язку).

«В інформації міністерства відсутні пояснення щодо різниці між виплаченою та нарахованою сумою. Так, за інформацією самого Мінекономіки, за грудень українці накопичили 436 млн грн, за січень — 414 млн грн (тобто разом 850 млн грн), що є значно більше за суму виплати», — зауважив він.

За його словами, усього від старту програми, за вересень 2024 року — січень 2025 року громадянам було перераховано лише 1,1 млрд грн (нагадаю, що тільки в 2024 році планувалося на програму 3 млрд грн, однак у зв’язку з низьким інтересом споживачів кошти не були витрачені). З огляду, що сума виплачена за 6 місяців (у середньому менш ніж по 200 млн грн на місяць), вона очевидно не стала серйозною підтримкою (як анонсували свого часу автори програми) для розвитку економіки.

Також виникають питання щодо кількості осіб, яких в Мінекономіки називають «активними користувачами» програми Нацкешбеку, зазначив голова Податкового комітету.

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«На початок січня таких було 4,5 мільйони, на початок лютого — вже понад 5 мільйонів, а виплати за грудневі та січневі витрати отримали усього 3,4 млн. громадян. Різниця свідчіть або про хибне застосування терміну „активні користувачі програми“ або про помилку у розрахунках», — написав він.

Крим того, за його словами, очевидним є і суттєве уповільнення інтересу до програми зі сторони виробників:

  • середина листопада 2024 року — 1586 виробників (324 тис. товарів);
  • станом на 3 лютого — понад 1700 виробників (365 тис. товарів);
  • станом на 7 березня — 1756 виробників (369 тис. товарів).

«Можемо порадіти хіба що за 1 208 українців та українок, які витратили на купівлю товарів вітчизняного виробництва понад 30 тисяч гривень, отримавши за це максимальні 3 тис. грн кешбеку», — підсумував він.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 13

+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
10 березня 2025, 16:03
#
И что?
Вот прочитал сам «отчет» от мин экономики. Так что хочет этот «деятель»?
Это есть — раздел «пресс — центр» так что никто не будет публиковать «расширенные» данные.
Вопрос в другом. а почему этот уважаемый «голова» целого комитета ВР не сделал официальный запрос в Каб Мин ? А вот потом получив всю информацию начинал что-то писать в «телеге». И еще один вопрос -на какой «уровень» потребителя информации рассчитана эта «писанина»?
+
0
Я_ __
Я_ __
10 березня 2025, 16:22
#
GrugoriyHoland

а ти де був в 2014 році??? (с) GrugoriyHoland
+
0
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
10 березня 2025, 16:35
#
Нє пахал он, нє сєял, нє строіл — он горділся общєствєньім строєм!
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
10 березня 2025, 16:42
#
А почему вы нарушаете правила форума, хамите и т п?
Кто вам дал право?
Обьясните всем, может кто-то еще не знает ?
+
+84
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
10 березня 2025, 16:07
#
Все что делает гетьманцев — невтишне … все провально …

они строят экономику дожития …

через 30 лет в Украине будет жить всего 10 млн человек …

у них нет стратегического видения почему Украина самая нищая страна европы, что у нас не так в правилах игры … нет видения — нет и решений …

уровень гетьманцева — это заняться новыми видами чеков и всех поставить на колени чтоб они были такими …

а экономика продолжает тонуть …
+
+15
nitrolog
nitrolog
10 березня 2025, 16:17
#
Головне що його родина як і інших міністрів і депутатів живуть в ЄС і мають там купу нерухомості, що вказує на те що вони там живуть давно і повертатись не збираються, але нам розповідають як треба повертати людей з-за кордону і на це треба виділити ще грошей))
Ну і гусі ходять всі у пір'ях в нас, а треба ж якось жити їх родинам за кордоном в дорогих маєтках
+
+54
Kharakternyk
Kharakternyk
10 березня 2025, 16:11
#
Вам ще до початку програми говорилось, що це повний брєд, є купа провірених стимулів для національного виробника та ще надійніше — підняття мит на деякі групи імпорту. Але ж вся сутність нинішніх горе-економістів — це експерименти. Може вже досить експериментувати? Людей вже нудить від ваших експериментів.
+
0
Я_ __
Я_ __
10 березня 2025, 16:21
#
Плюсую
+
0
Я_ __
Я_ __
10 березня 2025, 16:21
#
«але щось пішло не так»

Це все що треба знати про нашу недолугу владу))

От через отаких «але щось пішло не так» у владі тому в 2024му не вистачало в бюджеті 500 лярдів, і загалом тому так живемо)))
+
+15
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
10 березня 2025, 16:37
#
Не дочекались місцеві криптомільйонери своїх 105 гривень!
+
0
EvilReptiloid
EvilReptiloid
10 березня 2025, 16:42
#
Дарагіє таваріщі, чергова програма побудови соціалізму з тріском провалилась. Зате хтось в державному апараті непогано нагрів на цьому свої липкі долоньки, до яких так гарно прилипає бабло. Нетерпляче чекаємо наступного соціалістичного експерименту за наші податки. Відібрати і поділити — наше всьо! Слава Шарікову, тобто Гетманцеву! Ура, товаріщі!
+
0
torn
torn
10 березня 2025, 17:02
#
Это программа не Гетьманцева, а министерства экономики или точнее министерши Юлии Свириденко, которая неустанно на ней пиарилась. Гетьманцев как раз был портив этой аферы. Но прилипло там наверняка на разработке и внедрении процессов, которые, как видим, даже близко не работают как нужно.
+
0
youknow
youknow
10 березня 2025, 17:04
#
Данилко Гетьманцев експерементатор…зайшов не в ті двері і затримався
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