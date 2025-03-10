Гетманцев: Висновки щодо експеременту з програмою «Національний кешбек» невтішні

Мінекономіки оприлюднило цифри виконання програми «Національний кешбек». Загалом, на жаль, висновки щодо цього експерименту є невтішними. Про це в телеграм-каналі написав голова Податкового комітету В Р Данило Гетманцев.

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Що відомо

За словами Гетманцева, йдеться про витрачання 714 млн грн, накопичення яких почалось ще у грудні, а завершилось наприкінці січня.

«Їх обіцяли провести ще у третій декаді лютого, але щось пішло не так — кошти почали надходити на картки громадян тільки з минулої п’ятниці (7 березня), хоча платежі перебували у статусі „в обробці“ ще з 18 лютого. Кошти отримали 3,4 млн. осіб», — написав він.

Гетманцев зазначив, що якщо поділити 714 млн грн. на кількість їх одержувачів — вийде у середньому по 105 грн за місяць (не вистачить навіть на дешевий місячний пакет мобільного зв’язку).

«В інформації міністерства відсутні пояснення щодо різниці між виплаченою та нарахованою сумою. Так, за інформацією самого Мінекономіки, за грудень українці накопичили 436 млн грн, за січень — 414 млн грн (тобто разом 850 млн грн), що є значно більше за суму виплати», — зауважив він.

За його словами, усього від старту програми, за вересень 2024 року — січень 2025 року громадянам було перераховано лише 1,1 млрд грн (нагадаю, що тільки в 2024 році планувалося на програму 3 млрд грн, однак у зв’язку з низьким інтересом споживачів кошти не були витрачені). З огляду, що сума виплачена за 6 місяців (у середньому менш ніж по 200 млн грн на місяць), вона очевидно не стала серйозною підтримкою (як анонсували свого часу автори програми) для розвитку економіки.

Також виникають питання щодо кількості осіб, яких в Мінекономіки називають «активними користувачами» програми Нацкешбеку, зазначив голова Податкового комітету.

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«На початок січня таких було 4,5 мільйони, на початок лютого — вже понад 5 мільйонів, а виплати за грудневі та січневі витрати отримали усього 3,4 млн. громадян. Різниця свідчіть або про хибне застосування терміну „активні користувачі програми“ або про помилку у розрахунках», — написав він.

Крим того, за його словами, очевидним є і суттєве уповільнення інтересу до програми зі сторони виробників:

середина листопада 2024 року — 1586 виробників (324 тис. товарів);

станом на 3 лютого — понад 1700 виробників (365 тис. товарів);

станом на 7 березня — 1756 виробників (369 тис. товарів).

«Можемо порадіти хіба що за 1 208 українців та українок, які витратили на купівлю товарів вітчизняного виробництва понад 30 тисяч гривень, отримавши за це максимальні 3 тис. грн кешбеку», — підсумував він.