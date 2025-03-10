В Україні прискорилася інфляція. Як змінилися ціни

Споживча інфляція в Україні у лютому 2025 року прискорилася до 0,8% порівняно з січнем, а в річному вимірі сягнула 13,4%. Базова інфляція становила 0,7% за місяць і 2,0% з початку року. Про це повідомляє Держстат.

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Причина зростання

Прискорення інфляції обумовлене як тимчасовими факторами — літньо-осінньою посухою та структурними причинами — зростанням виробничих витрат.

Минулорічний неврожай вплинув на ціни не лише безпосередньо, як у випадку з овочами, а й опосередковано — через подорожчання сировини у харчовій промисловості та кормів для тваринництва.

Як змінилися ціни

У лютому на споживчому ринку ціни на продукти харчування та безалкогольні напої піднялися на 1,2%. Найбільше подорожчали яйця (+3,5%) і соняшникова олія (+3,4%).

На 0,6−1,9% зросли ціни на макарони, фрукти, масло, зернові продукти, рибу, безалкогольні напої, молоко, овочі, хліб, м’ясо та м’ясопродукти, тоді як цукор подешевшав на 0,4%.

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Алкогольні напої та тютюнові вироби стали дорожчими на 1,3%, головним чином через зростання цін на тютюн (+2,0%).

Транспортні послуги подорожчали на 0,6%, що пов’язано зі зростанням цін на паливо, мастила та проїзд в автотранспорті (+1,1%), хоча залізничні квитки подешевшали на 0,9%.

Ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива майже не змінилися (+0,2% до січня).

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