Рітейлер Inditex збільшив чистий прибуток у 2024 році на 9%

Іспанська Industria de Diseno Textil SA (Inditex), один із найбільших у світі рітейлерів одягу, збільшила чистий прибуток у 2024 фінансовому році на 9%, виручку — на 7,5%.

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Компанія має намір підвищити річні дивіденди на 9% до 1,68 євро на акцію. У цю суму входять звичайні дивіденди 1,13 євро на акцію та бонусні виплати 0,55 євро на акцію, йдеться в прес-релізі Inditex.

Чистий прибуток компанії за підсумками фінроку, що завершився 31 січня, склав 5,89 млрд євро порівняно з 5,4 млрд євро роком раніше. EBIT підвищився на 8,9%, до 10,7 млрд євро.

Річний виторг Inditex виріс на 7,5%, до 38,6 млрд євро, завдяки позитивній динаміці продажів як у магазинах, так і онлайн. Збільшення виручки без урахування курсових різниць становило 10,5%. Онлайн-продаж виріс на 12%, до 10,2 млрд євро.

Минулого фінроку компанія відкрила магазини в 47 країнах, зокрема перші магазини в Узбекистані. За даними на кінець 2024 фінроку загальна кількість її магазинів становила 5,563 тис.

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Inditex планує капіталовкладення в 1,8 млрд євро в 2025 році, головним чином оптимізацію своєї комерційної мережі, її технологічну інтеграцію, а також поліпшення онлайн-платформ.

У прес-релізі зазначається, що весняно-літні колекції компанії добре зустріли покупці. Продажі в магазинах та онлайн у період з 1 лютого по 10 березня були на 4% вищими, ніж роком раніше.

Inditex, що належить іспанському мільярдеру Амансіо Ортеге, управляє магазинами Zara та Zara Home, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius та Oysho.

Акції компанії подорожчали на 18% за останні 12 місяців.