У застосунку «Дія» з’явилася нова функція — цифровий дозвіл на зброю. Тепер власникам не потрібно носити паперовий документ: його можна сформувати в кілька кліків просто у смартфоні. Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
У «Дії» тестують послугу видачі дозволу на зброю
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Що відомо
Наразі послуга працює у тестовому режимі.
Як додати дозвіл
Щоб додати дозвіл на зброю, потрібно оновити застосунок, відкрити розділ з документами, натиснути «Додати документ» і вибрати «Дозвіл на зброю».
Якщо зброя зареєстрована в Єдиному реєстрі зброї, документ автоматично з’явиться в застосунку.
Крім того, «Дія» попереджатиме про наближення кінця строку дії дозволу. Продовжити його можна буде онлайн — через сайт МВС, без черг та паперових довідок.
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