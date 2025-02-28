ВВП України, угода з США, падіння біткоїна: головне за тиждень

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в січні 2025 року виріс на 2% порівняно з січнем-2024, тоді як у грудні-2024 року зростання фіксувалось на рівні 1,6% порівняно з аналогічним періодом попереднього року.

Кабмін схвалив угоду між Україною та США: головні деталі

Кабінет міністрів ухвалив рішення про підписання угоди щодо створення Інвестиційного фонду відбудови між Україною та США, який наповнюватиметься спільно і зокрема коштами з реалізації українських корисних копалин.

Індексація пенсій: Хто отримає підвищення на 11,5% з 1 березня

В Україні з 1 березня 2025 року відбудеться індексація пенсій. Для понад 10 млн громадян пенсії підвищаться на 11,5%.

Мінфін залучив майже 12 мільярдів від продажу облігацій

Міністерство фінансів 25 лютого на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 11,9 млрд грн, що на 758,7 млн грн більше, ніж минулого тижня — 249,42 млн грн.

Світовий банк порахував, що на відновлення Україні потрібно буде $524 млрд

Світовий банк, Європейська комісія та ООН збільшили свої оцінки загальної вартості реконструкції та відновлення України до $524 млрд протягом наступного десятиліття.

Євросоюз виділить Україні 3,5 мільярда євро у березні

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про надходження нового фінансового траншу для України у розмірі 3,5 мільярда євро у березні. Про це вона заявила під час Міжнародного саміту підтримки України, що відбувся у Києві.

Біткоїн продовжив падіння. Ціна нижча за $80 тисяч

Біткоїн впав на 25% від історичного максимуму, оскільки трейдери різко змінили ставки, зроблені після обрання президентом США Дональда Трампа. Загалом у лютому біткоїн упав більш ніж на 20%. Якщо така тенденція зберігатиметься до кінця дня п'ятниці, це стане найбільшим падінням за місяць від червня 2022 року.