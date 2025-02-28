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28 лютого 2025, 20:00

ВВП України, угода з США, падіння біткоїна: головне за тиждень

Реальний ВВП України у січні зріс на 2%

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в січні 2025 року виріс на 2% порівняно з січнем-2024, тоді як у грудні-2024 року зростання фіксувалось на рівні 1,6% порівняно з аналогічним періодом попереднього року.

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Джерело: Мінфін
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