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27 лютого 2025, 8:40

Кабмін схвалив угоду між Україною та США: головні деталі

Кабінет міністрів ухвалив рішення про підписання угоди щодо створення Інвестиційного фонду відбудови між Україною та США, який наповнюватиметься спільно і зокрема коштами з реалізації українських корисних копалин. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Кабінет міністрів ухвалив рішення про підписання угоди щодо створення Інвестиційного фонду відбудови між Україною та США, який наповнюватиметься спільно і зокрема коштами з реалізації українських корисних копалин.
Фото: AI

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Ключові позиції

За словами прем'єра, угода матиме шість ключових позицій:

  • Україна та США створюють Інвестиційний фонд відбудови, який буде спільною власністю та спільно управлятиметься урядами обох наших країн.
  • Українські надра та ресурси залишаються українськими, вони не передаються ні у власність США, ні будь-кому іншому.
  • Україна буде вносити до Фонду 50% майбутніх надходжень від своїх природно-ресурсних активів.
  • США робитимуть внески до Фонду у вигляді коштів, фінансових інструментів та інших активів, критично важливих для відбудови України.
  • Зібрані Фондом кошти будуть інвестуватися виключно в проекти відбудови України. Фактично йдеться про Фонд для майбутніх поколінь українців.
  • В угоді враховані зобов'язання України в межах євроінтеграційного процесу. Тобто жодних протиріч і суперечностей з нашими євроінтеграційними зобов’язаннями не виникатиме.

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Зазначимо, що угода може бути підписана в п’ятницю, 28 лютого, під час візиту президента України Володимира Зеленського до США.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 24

+
+43
Oleg Gr
Oleg Gr
27 лютого 2025, 9:38
#
Методички ще не спустили😁
+
0
MAXAOH
MAXAOH
27 лютого 2025, 9:39
#
Возможно)
+
+28
BobKickass
BobKickass
27 лютого 2025, 10:02
#
Як це не спустили? Та такого засилля рюських майорів давно не було, консерви відкриваються щодня =)
+
0
Я_ __
Я_ __
27 лютого 2025, 10:04
#
«В угоді враховані зобов’язання України в межах євроінтеграційного процесу.»

Якось нелогічно виходить, ЄС запропонували свою угоду про українські копалини, але ми підписуємо угоду з США, котрі не є Європою і говоримо при цьому про євроінтеграцію))
+
+13
R S
R S
27 лютого 2025, 12:35
#
Театр абсурда во главе с комиком.
+
0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
27 лютого 2025, 11:00
#
Этот шум для американского лехтората. «А сережа молодец. „Ничего больше.
+
0
teodor220
teodor220
27 лютого 2025, 11:10
#
Хтось може пояснити в чому вигода для США?
+
0
Strain
Strain
27 лютого 2025, 11:27
#
Суть инвестфонда зарабатывать деньги. Можно сравнить с депозитом в банке общим на мужа и жену. Каждый вносит на депозит деньги. Банк (инвест фонд) вкладывает их например в строительство дома. Дом продают получают прибыль.

Вопрос куда и в каком проценте идёт прибыль. Вполне возможно что 100% идет США.
То есть да это будет способствовать развитию Украины, но не на таких выгодных условиях как хотелось бы.
+
0
teodor220
teodor220
27 лютого 2025, 11:44
#
«Зібрані Фондом кошти будуть інвестуватися ВИКЛЮЧНО в проекти відбудови України.» -- де тут прибуток для США?
«Україна буде вносити до Фонду 50% МАЙБУТНІХ надходжень від своїх природно-ресурсних активів.» -- це взагалі звучить як щось що може буде колись, а може і не буде.
+
+9
Strain
Strain
27 лютого 2025, 11:47
#
Инвестиция и прибыль от инвестиции это две разные вещи.
А по поводу «Будущих».
Уголь это природное ископаемое. То есть уже есть от его реализации прибыль которая начнет поступать в фонд как только его сделают. Ну и железная руда и всё прочее…
+
0
teodor220
teodor220
27 лютого 2025, 11:58
#
Так поясніть мені, будь ласка, який прибуток може бути від «інвестицій виключно у проекти відбудови України»? І якщо він взагалі можливий, то де сказано про його розподіл?
+
0
Silumin
Silumin
27 лютого 2025, 12:06
#
Які прибутки можна отримати від масштабних будівельних проєктів, ви це серйозно питаєте? Будь-який забудовник чи та ж сумнозвісна компанія «Автострада», яка освоїла сотні мільярдів гривень на «Великому будівництві», може вам розказати про це багато цікавого.

А от про розподіл прибутку — це якраз і є саме цікаве питання. Тому що у тексті попередньої угоди ніде не сказано, що розподіл прибутків від інвестицій буде у рівних долях і взагалі яку частку прибутків отримає Україна, і чи отримає щось взагалі.
+
0
teodor220
teodor220
27 лютого 2025, 12:13
#
Так це потрібно щоб будували американські компанії і відмивали бабки.
Чи Ви стверджуєте що будувати будуть наші а відмиті бабки віддавати США?))
+
0
Silumin
Silumin
27 лютого 2025, 12:22
#
А хіба десь у тексті угоди сказано, що виконавцями робіт будуть виключно українські компанії, чи що американським компаніям заборонено бути виконавцями проєктів, у які інвестуватиме цей фонд?

Якщо ви скажете, що я зрадойоб і шукаю можливий негатив там, де його немає — то згадайте, що підписанти Будапештського меморандуму ніякого негативу у підсунутій їм угоді не шукали, і до чого це в результаті призвело.
+
0
teodor220
teodor220
27 лютого 2025, 12:37
#
Та ні, якраз наоборот — Ваша позиція мені зрозуміла. І я згоден що в такому варіанті дана угода нічого не гарантує для України.
+
+27
Я_ __
Я_ __
27 лютого 2025, 12:10
#
Teodor220

««Зібрані Фондом кошти будуть інвестуватися ВИКЛЮЧНО в проекти відбудови України.» -«

Ти шо перший день в Україні? тобі тут напишуть шо завгодно, ще додадуть, що «ці руки нічого не крали», ну і так далі, це ж було вже.
+
+12
teodor220
teodor220
27 лютого 2025, 12:15
#
Тут я абсолютно згоден, тому й підняв це питання.
Вважаю що інформація яку озвучили в пресі або неповна або взагалі неправдива.
+
+15
Silumin
Silumin
27 лютого 2025, 11:54
#
1. США отримуватимуть прямі дивіденди від продажу українських копалин. Про це не пишуть у бравурних релізах кабміну, акцентуючи увагу на інвестуванні отриманих коштів в економіку України, але при цьому ніде в угоді не сказано, що інвестувати будуть всі кошти. Більш того, ніде також не вказаний навіть мінімальний відсоток коштів, що підлягають реінвестуванню, зате прямим текстом сказано, що порядок виплати сторонам дивідендів буде уточнений наступною угодою — імовірно тою, що Зеленський їде підписувати до США, не розкриваючи її змісту.
2. Оскільки фонд буде формально спільним, але вирішальний голос у ньому залишатиметься за США, то очевидно, що навіть інвестувати з нього будуть тільки у галузі, цікаві насамперед також для США, а не для України.
3. Крім дивідендів від продажу українських копалин, США також надалі отримуватимуть прибуток від інвестицій в Україну, причому ці інестиції будуть оплачені фактично за рахунок українских ресурсів, але прибуток від таких інвестицій буде належати уже виключно США.
4. США отримують пріоритетний доступ до джерела певних мінералів, яких вони потребують.
+
0
teodor220
teodor220
27 лютого 2025, 12:06
#
1. А звідки інформація про дивіденти? Зі статті «Зібрані Фондом кошти будуть інвестуватися ВИКЛЮЧНО в проекти відбудови України. «-- я розумію цей текст як те що ВСІ кошти будуть інвестуватися.
2−3. Згоден, що «проекти відбудови України» звучить дуже абстрактно, потрібна конкретика. Мені незрозуміло де тут може бути прибуток від таких інвестицій для США.
4. Цікавий пункт.
Потрібно дивитись фінальну версію яку підпишуть, тоді уже можна буде сказати чи її взагалі можна реалізувати.
+
0
Silumin
Silumin
27 лютого 2025, 12:16
#
На ряді ресурсів публікувався як український, так і англійський текст попередньої угоди з посиланням на анонімні джерела в уряді. Автентичність його офіційно не підтверджена, але і не спростована. Однак лише те, що текст угоди про розпорядження українськими надрами, які за Конституцією належать народу України, старанно приховують від того ж самого народу, уже наводить на певні думки.

1. > Зібрані Фондом кошти будуть інвестуватися ВИКЛЮЧНО в проекти відбудови України. «-- я розумію цей текст як те що ВСІ кошти будуть інвестуватися.
Ні, ви неправильно розумієте. Це означає лише те, що якщо якісь кошти будуть кудись інвестуватися, то вони можуть бути інвестовані лише у певні проєкти, пов’язані з Україною. Це ніяким чином не гарантує якийсь обов’язковий обсяг таких інвестицій.

2-3. Я про це вже відповів у іншій гілці.
+
0
teodor220
teodor220
27 лютого 2025, 12:26
#
1. Згоден. Якщо так, то це означає що красива назва «інвестиціний фонд у відбудову» тільки приховує реальний розподіл коштів.
+
+43
zevs1
zevs1
27 лютого 2025, 11:24
#
Очередная афера, больше нечего добавить
+
0
Я_ __
Я_ __
27 лютого 2025, 12:11
#
Zevs1

так, а іронія настане тоді, коли ми знову почнемо клянчитися приєднатися до ЄС, при тому що зараз аналогічну угоду з ЄС ми відхилили на користь підписання такої ж угоди з сша)
+
0
Nippy
Nippy
27 лютого 2025, 12:42
#
Янык даже Не мог представить такого размаха грабежа…
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