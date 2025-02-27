Кабінет міністрів ухвалив рішення про підписання угоди щодо створення Інвестиційного фонду відбудови між Україною та США, який наповнюватиметься спільно і зокрема коштами з реалізації українських корисних копалин. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
27 лютого 2025, 8:40
Кабмін схвалив угоду між Україною та США: головні деталі
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Ключові позиції
За словами прем'єра, угода матиме шість ключових позицій:
- Україна та США створюють Інвестиційний фонд відбудови, який буде спільною власністю та спільно управлятиметься урядами обох наших країн.
- Українські надра та ресурси залишаються українськими, вони не передаються ні у власність США, ні будь-кому іншому.
- Україна буде вносити до Фонду 50% майбутніх надходжень від своїх природно-ресурсних активів.
- США робитимуть внески до Фонду у вигляді коштів, фінансових інструментів та інших активів, критично важливих для відбудови України.
- Зібрані Фондом кошти будуть інвестуватися виключно в проекти відбудови України. Фактично йдеться про Фонд для майбутніх поколінь українців.
- В угоді враховані зобов'язання України в межах євроінтеграційного процесу. Тобто жодних протиріч і суперечностей з нашими євроінтеграційними зобов’язаннями не виникатиме.
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Зазначимо, що угода може бути підписана в п’ятницю, 28 лютого, під час візиту президента України Володимира Зеленського до США.
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 24
Якось нелогічно виходить, ЄС запропонували свою угоду про українські копалини, але ми підписуємо угоду з США, котрі не є Європою і говоримо при цьому про євроінтеграцію))
Вопрос куда и в каком проценте идёт прибыль. Вполне возможно что 100% идет США.
То есть да это будет способствовать развитию Украины, но не на таких выгодных условиях как хотелось бы.
«Україна буде вносити до Фонду 50% МАЙБУТНІХ надходжень від своїх природно-ресурсних активів.» -- це взагалі звучить як щось що може буде колись, а може і не буде.
А по поводу «Будущих».
Уголь это природное ископаемое. То есть уже есть от его реализации прибыль которая начнет поступать в фонд как только его сделают. Ну и железная руда и всё прочее…
А от про розподіл прибутку — це якраз і є саме цікаве питання. Тому що у тексті попередньої угоди ніде не сказано, що розподіл прибутків від інвестицій буде у рівних долях і взагалі яку частку прибутків отримає Україна, і чи отримає щось взагалі.
Чи Ви стверджуєте що будувати будуть наші а відмиті бабки віддавати США?))
Якщо ви скажете, що я зрадойоб і шукаю можливий негатив там, де його немає — то згадайте, що підписанти Будапештського меморандуму ніякого негативу у підсунутій їм угоді не шукали, і до чого це в результаті призвело.
««Зібрані Фондом кошти будуть інвестуватися ВИКЛЮЧНО в проекти відбудови України.» -«
Ти шо перший день в Україні? тобі тут напишуть шо завгодно, ще додадуть, що «ці руки нічого не крали», ну і так далі, це ж було вже.
Вважаю що інформація яку озвучили в пресі або неповна або взагалі неправдива.
2. Оскільки фонд буде формально спільним, але вирішальний голос у ньому залишатиметься за США, то очевидно, що навіть інвестувати з нього будуть тільки у галузі, цікаві насамперед також для США, а не для України.
3. Крім дивідендів від продажу українських копалин, США також надалі отримуватимуть прибуток від інвестицій в Україну, причому ці інестиції будуть оплачені фактично за рахунок українских ресурсів, але прибуток від таких інвестицій буде належати уже виключно США.
4. США отримують пріоритетний доступ до джерела певних мінералів, яких вони потребують.
2−3. Згоден, що «проекти відбудови України» звучить дуже абстрактно, потрібна конкретика. Мені незрозуміло де тут може бути прибуток від таких інвестицій для США.
4. Цікавий пункт.
Потрібно дивитись фінальну версію яку підпишуть, тоді уже можна буде сказати чи її взагалі можна реалізувати.
1. > Зібрані Фондом кошти будуть інвестуватися ВИКЛЮЧНО в проекти відбудови України. «-- я розумію цей текст як те що ВСІ кошти будуть інвестуватися.
Ні, ви неправильно розумієте. Це означає лише те, що якщо якісь кошти будуть кудись інвестуватися, то вони можуть бути інвестовані лише у певні проєкти, пов’язані з Україною. Це ніяким чином не гарантує якийсь обов’язковий обсяг таких інвестицій.
2-3. Я про це вже відповів у іншій гілці.
так, а іронія настане тоді, коли ми знову почнемо клянчитися приєднатися до ЄС, при тому що зараз аналогічну угоду з ЄС ми відхилили на користь підписання такої ж угоди з сша)