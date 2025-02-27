Кабмін схвалив угоду між Україною та США: головні деталі

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За словами прем'єра, угода матиме шість ключових позицій:

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Зазначимо, що угода може бути підписана в п’ятницю, 28 лютого, під час візиту президента України Володимира Зеленського до США.

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