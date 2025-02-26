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26 лютого 2025, 11:55

Реальний ВВП України у січні зріс на 2%

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в січні 2025 року виріс на 2% порівняно з січнем-2024, тоді як у грудні-2024 року зростання фіксувалось на рівні 1,6% порівняно з аналогічним періодом попереднього року, повідомляється в Місячному економічному моніторингу Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД), передає Інтерфакс-Україна.

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в січні 2025 року виріс на 2% порівняно з січнем-2024, тоді як у грудні-2024 року зростання фіксувалось на рівні 1,6% порівняно з аналогічним періодом попереднього року, повідомляється в Місячному економічному моніторингу Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД), передає Інтерфакс-Україна.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниПричиниОсновні причини прискореного зростання — менше падіння сільського господарства, яке відображає зараз лише показники тваринництва, відсутність масових планових відключень електроенергії, зростання приватного споживання.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Причини

Основні причини прискореного зростання — менше падіння сільського господарства, яке відображає зараз лише показники тваринництва, відсутність масових планових відключень електроенергії, зростання приватного споживання.

За даними Мінагрополітики реальне виробництво в тваринництві дещо падає. Поголів'я великої рогатої худоби скоротилось, а ситуація у птахівництві більш сприятлива. За оцінкою ІЕД, реальна валова додана вартість (ВДВ) в сільському господарстві скоротилась на 0,9% до попереднього року в січні.

Вказано, що наближення фронту, повне закриття шахт біля Покровська негативно вплинули на темпи відновлення економіки в Україні та призводить до падіння в добувній промисловості.

Деталі

Водночас ситуація з добуванням залізної руди залишається позитивною. Поки, за оцінкою ІЕД, реальна ВДВ в добувній промисловості скоротилась на 2,9% в січні 2025р. порівняно з аналогічним періодом роком раніше. Водночас наближення фронту може мати ще більш негативний вплив на показники добувної промисловості вже в найближчі місяці.

Проте позитивно впливала на показники переробної промисловості відсутність планових масових відключень електроенергії. Також сприятливим був внутрішній попит на продукцію галузей, орієнтованих на внутрішній ринок. Зовнішній попит теж сприяв металургії. Втім, зазначають в ІЕД, у січні високою була статистична база. В цілому, хоча окремі галузі показали зменшення обсягів випуску, в переробній промисловості реальна ВДВ зросла на 3% в січні (порівняно з січнем-2024).

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Turbo Apricot
Turbo Apricot
26 лютого 2025, 12:58
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ВВП та вся економіка України потужно зростає досягаючи потужних планів незламності - про це кажуть в телемарафоні держслужбовці новостворених держустанов Міністерство національної єдності (створено грудень 2024) Агенцію національної єдності (створено січень 2025) Комітет національної єдності (створено лютий 2025), ще Міністр національної єдності Олексій Чернишов повідомляє про потужні перемоги «Ми чітко розуміємо, що 70% українців вже не повернеться з-за кордону після війни. Це не є катастрофою. Це треба визнати» потужні перспективи для економіки України
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