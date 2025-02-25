Світовий банк порахував, що на відновлення Україні потрібно буде $524 млрд

Світовий банк, Європейська комісія та ООН збільшили свої оцінки загальної вартості реконструкції та відновлення України до $524 млрд протягом наступного десятиліття. Рік тому вартість оцінювалася в $486 млрд. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документ на сайті Світового банку.

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Що відомо

Дослідження оцінює збитки з 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2024 року.

При цьому порушення економічних потоків і виробництва, а також додаткові витрати, пов'язані з війною, в сукупності оцінюються як економічні втрати і становлять $588,8 млрд. Рік тому оцінка була на рівні $499,3 млрд.

Пряма шкода Україні від російського вторгнення наразі сягнула $176 млрд, що більше, ніж $152 млрд в оцінці від лютого 2024 року, водночас найпостраждалішими секторами є житло, транспорт, енергетика, торгівля і промисловість, а також освіта.

Згідно з поточною оцінкою, 13% загального житлового фонду було пошкоджено або зруйновано, що зачепило понад 2,5 млн домогосподарств.

В енергетичному секторі відбулося 70-відсоткове збільшення пошкоджених або зруйнованих активів з моменту попереднього звіту, включно з генерацією електроенергії, передачею, розподільчою інфраструктурою та централізованим теплопостачанням.

Потреби у відновленні

Найбільші потреби оцінюються в житловому секторі (майже $84 млрд або 16% від загальної суми). Далі йдуть транспорт (майже $78 млрд, або 15%), енергетика та видобувна промисловість (майже $68 млрд, або 13%), торгівля та промисловість (понад $64 млрд, або 12%), сільське господарство (понад $55 млрд, або 11%), соціальний захист та засоби для існування ($39 млрд, або 7%) та управління вибухонебезпечними предметами (майже $30 млрд, або 6%).