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25 лютого 2025, 12:28

Світовий банк порахував, що на відновлення Україні потрібно буде $524 млрд

Світовий банк, Європейська комісія та ООН збільшили свої оцінки загальної вартості реконструкції та відновлення України до $524 млрд протягом наступного десятиліття. Рік тому вартість оцінювалася в $486 млрд. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документ на сайті Світового банку.

Світовий банк, Європейська комісія та ООН збільшили свої оцінки загальної вартості реконструкції та відновлення України до $524 млрд протягом наступного десятиліття.
Фото: depositphotos

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Що відомо

Дослідження оцінює збитки з 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2024 року.

При цьому порушення економічних потоків і виробництва, а також додаткові витрати, пов'язані з війною, в сукупності оцінюються як економічні втрати і становлять $588,8 млрд. Рік тому оцінка була на рівні $499,3 млрд.

Пряма шкода Україні від російського вторгнення наразі сягнула $176 млрд, що більше, ніж $152 млрд в оцінці від лютого 2024 року, водночас найпостраждалішими секторами є житло, транспорт, енергетика, торгівля і промисловість, а також освіта.

Згідно з поточною оцінкою, 13% загального житлового фонду було пошкоджено або зруйновано, що зачепило понад 2,5 млн домогосподарств.

В енергетичному секторі відбулося 70-відсоткове збільшення пошкоджених або зруйнованих активів з моменту попереднього звіту, включно з генерацією електроенергії, передачею, розподільчою інфраструктурою та централізованим теплопостачанням.

Потреби у відновленні

Найбільші потреби оцінюються в житловому секторі (майже $84 млрд або 16% від загальної суми). Далі йдуть транспорт (майже $78 млрд, або 15%), енергетика та видобувна промисловість (майже $68 млрд, або 13%), торгівля та промисловість (понад $64 млрд, або 12%), сільське господарство (понад $55 млрд, або 11%), соціальний захист та засоби для існування ($39 млрд, або 7%) та управління вибухонебезпечними предметами (майже $30 млрд, або 6%).

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

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0
Я_ __
Я_ __
25 лютого 2025, 12:41
#
Ну, відбудувати будівлі це звісно завжди добре, але, на жаль, є купа людей котрі сидять на валізах і як тільки зможуть звідси поїдуть, безліч людей вже поїхали, а це платники податків і кадри для підприємств, в цих умовах економіці буде максимально не просто, і мігранти з країн третього світу тут ситуацію взагалі не вирішать, як дешева робоча сила це звісно вері б`ютіфул, але це одразу автоматично несе за собою ще більше підвищення злочинності (ну бо так усюди в світі воно і буває після напливу мігрантів, тут як приклади це США, Німеччина, Франція, Японія, тощо), потенційне незадоволення українців таким напливом мігрантів, котрі будуть намагатися встановлювати «свої правила» в чужому огороді як то кажуть, на що як результат швидше за все ще певна кількість українців буде їхати подалі звідси, будемо мати українців мігрантів, котрі живуть в Україні, але приїхали десь з Африки чи Індії якоїсь…
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0
juular
juular
25 лютого 2025, 13:22
#
Я гадаю з цього приводу — не буде скасовано ВП, або кордони будуть зачинено під будь-якую підставою, навідь «треба зібратитися, затягнути пояси та відновити країну». Європа вже забрала працівників, якщо скасується ВП то Європа прийме кваліфікованих працівників за будь-якою програмою міграції, а інших «не пустить». Щоб виникнути, пробачте, міграції «сброда"/непротібних людей/обузи, вони навіть можуть скасувати безвіз на користь «євро-безпеці». Та звісно скасувати видачу «статус УКР» або зробити вимоги до статусу «захисту» жорстокішими.
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+15
Я_ __
Я_ __
25 лютого 2025, 14:11
#
Навряд ЄС відмовиться прям в такому форматі від українців, арабів всяких приймають з індусами, а тут українців, перші дві категорії явно з іншої планети ніж європейці))

щодо ВП, допускаю таке цілком, але тоді впринципі можуть початися бунти і новий Майдан
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0
Три літри
Три літри
25 лютого 2025, 15:10
#
Тих що будуть приїзжати посидіти на іждівенії під соусом «ми же жертви війни» — не приймуть.
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0
Три літри
Три літри
25 лютого 2025, 15:09
#
Буде скасовано ВП, будуть відкриті кордони, але ви нікуди не поїдите бо нахрін ви комусь здалися.
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