Євросоюз виділить Україні 3,5 мільярда євро у березні

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про надходження нового фінансового траншу для України у розмірі 3,5 мільярда євро у березні. Про це вона заявила під час Міжнародного саміту підтримки України, що відбувся у Києві, інформує «Європейська правда».

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Що відомо

Фон дер Ляєн наголосила на важливості підтримки України у вирішальний момент, зазначивши, що «Європа тут, щоб зміцнити Україну». Вона підкреслила, що від результату цієї боротьби залежить майбутнє не лише України, але й усієї Європи, тому пріоритетом є посилення української стійкості.

За словами голови ЄК, загальний обсяг підтримки України з боку Євросоюзу та країн-членів вже перевищив 134 мільярди євро, що є найбільшим внеском серед усіх партнерів.

Деталі

Раніше повідомлялося про плани ЄС надати Україні 35 мільярдів євро фінансової допомоги у 2025 році. Ці кошти будуть виділені в рамках програми Ukraine Facility та кредитної ініціативи G7 ERA, яка передбачає використання заморожених російських активів.

Віцепрем'єрка Юлія Свириденко зазначала, що в рамках Ukraine Facility Україна розраховує отримати від ЄС 12,5 мільярда євро у 2025 році.

Очікується, що частка Євросоюзу в ініціативі G7 ERA, що фінансується з заморожених активів рф, становитиме 18,1 мільярда євро.