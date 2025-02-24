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24 лютого 2025, 11:14

Євросоюз виділить Україні 3,5 мільярда євро у березні

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про надходження нового фінансового траншу для України у розмірі 3,5 мільярда євро у березні. Про це вона заявила під час Міжнародного саміту підтримки України, що відбувся у Києві, інформує «Європейська правда».

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про надходження нового фінансового траншу для України у розмірі 3,5 мільярда євро у березні.

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Що відомо

Фон дер Ляєн наголосила на важливості підтримки України у вирішальний момент, зазначивши, що «Європа тут, щоб зміцнити Україну». Вона підкреслила, що від результату цієї боротьби залежить майбутнє не лише України, але й усієї Європи, тому пріоритетом є посилення української стійкості.

За словами голови ЄК, загальний обсяг підтримки України з боку Євросоюзу та країн-членів вже перевищив 134 мільярди євро, що є найбільшим внеском серед усіх партнерів.

Деталі

Раніше повідомлялося про плани ЄС надати Україні 35 мільярдів євро фінансової допомоги у 2025 році. Ці кошти будуть виділені в рамках програми Ukraine Facility та кредитної ініціативи G7 ERA, яка передбачає використання заморожених російських активів.

Віцепрем'єрка Юлія Свириденко зазначала, що в рамках Ukraine Facility Україна розраховує отримати від ЄС 12,5 мільярда євро у 2025 році.

Очікується, що частка Євросоюзу в ініціативі G7 ERA, що фінансується з заморожених активів рф, становитиме 18,1 мільярда євро.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 6

+
+28
MAXAOH
MAXAOH
24 лютого 2025, 12:20
#
Супер!)
+
+41
Я_ __
Я_ __
24 лютого 2025, 12:30
#
Класно, тільки знову скажуть «грошей немає, але ви донати надсилайте», ну і якийсь депутат купить собі черговий ролс-ройс за 700к баксів, як це Вацак вже робив, а, ну і податки ще можна підняти, не здивуюся, якщо в цьому році, як і в минулому буде не вистачати бюджету 500 лярдів
+
+30
MAXAOH
MAXAOH
24 лютого 2025, 14:50
#
Иди поплачь и покричи ЗРАДА!!!)))
+
0
bosyak
bosyak
24 лютого 2025, 12:37
#
За лютий траншу не було.
+
+41
Turbo Apricot
Turbo Apricot
24 лютого 2025, 13:32
#
2024 рік — показники в мільярдах — ЄС купив нафти і газу на 21,9€ у росії — ЄС надав підтримки на 18,7€ Україні
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
24 лютого 2025, 14:46
#
Вони що, не читають «мінфін», не слухають шабуніна?
У нас корупція… у нас особисто Зеленський все краде…
А вони гроши дають…
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