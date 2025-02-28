Біткоїн продовжив падіння. Ціна нижча за $80 тисяч

Біткоїн впав на 25% від історичного максимуму, оскільки трейдери різко змінили ставки, зроблені після обрання президентом США Дональда Трампа. Про це пише Bloomberg.

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Загалом у лютому біткоїн упав більш ніж на 20%. Якщо така тенденція зберігатиметься до кінця дня п'ятниці, це стане найбільшим падінням за місяць від червня 2022 року.

Як зазначає видання, зниження цін підкреслює швидку динаміку цифрових активів, які раніше стрімко зросли після перемоги Трампа на виборах. Біткоїн досяг свого історичного максимуму в $109 241 20 січня, в день інавгурації Трампа, але впав на тлі занепокоєння щодо агресивної позиції президента і загальних побоювань щодо економіки США.

Це вплинуло також на американські біржові фонди, які торгують біткоїнами: у вівторок інвестори вивели з них понад $1 млрд, що стало найбільшим одноденним відтоком з моменту їхнього дебюту минулого року.

Представник криптовалютної компанії Bitgo Inc. сказав, що трейдери все ще чекають, що Трамп, який вважається прихильником криптовалют, зробить конкретні кроки для сектору, включаючи створення резерву біткоїнів.

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