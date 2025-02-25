Мінфін залучив майже 12 мільярдів від продажу облігацій

Міністерство фінансів 25 лютого на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 11,9 млрд грн, що на 758,7 млн грн більше, ніж минулого тижня — 249,42 млн грн. Про це свідчать дані міністерства.

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Що пропонували інвесторам

Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:

368 млн грн під 15,85% з терміном погашення на 1,4 роки;

1,5 млрд грн під 16,95% з терміном погашення на 2,4 роки;

10,2 млрд грн під 15,77% з терміном погашення на 3,4 роки.

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Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.