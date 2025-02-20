У «Дії» запустили нові послуги для ветеранів та родин військових

На порталі «Дія» тепер можна отримати статус людини з інвалідністю внаслідок війни та члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

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Зазначається, що подати відповідні заяви можна і в офлайн-форматі. Для цього необхідно звернутися до найближчого ЦНАПу.

Кому доступні послуги

Послуги доступні:

Ветеранам, які мають довідку про інвалідність від МСЕК або експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи.

Чоловікам, дружинам, батькам та дітям загиблих захисників з документами, які підтверджують участь у бойових діях, смерть та родинні зв’язки.

Посилання

Подати заяву на отримання статусу людини з інвалідністю внаслідок війни можна за цим посиланням.

Подати заяву на отримання статусу члена сім'ї загиблого ветерана війни — за цим посиланням.