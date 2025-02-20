На порталі «Дія» тепер можна отримати статус людини з інвалідністю внаслідок війни та члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
20 лютого 2025, 18:33
У «Дії» запустили нові послуги для ветеранів та родин військових
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Зазначається, що подати відповідні заяви можна і в офлайн-форматі. Для цього необхідно звернутися до найближчого ЦНАПу.
Кому доступні послуги
Послуги доступні:
- Ветеранам, які мають довідку про інвалідність від МСЕК або експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи.
- Чоловікам, дружинам, батькам та дітям загиблих захисників з документами, які підтверджують участь у бойових діях, смерть та родинні зв’язки.
Посилання
Подати заяву на отримання статусу людини з інвалідністю внаслідок війни можна за цим посиланням.
Подати заяву на отримання статусу члена сім'ї загиблого ветерана війни — за цим посиланням.
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Джерело: Мінфін
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