Ліквідація USAID, долар за рік зріс, міжнародні резерви зменшились: головне за тиждень

Середній курс продажу готівкового долара в банках України в січні 2025 року зріс на 1,2% до 42,56 гривень. За рік долар подорожчав на 10,3%. За даними НБУ, за останні три роки (з січня 2022 року) курс зріс на 51,3%.

У перший рік війни українці вивезли за кордон $35 мільярдів — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що у перший рік повномасштабної війни українці вивезли за кордон $35 млрд, що призвело до обвалу економіки.

Міжнародні резерви у січні зменшилися до $43 мільярдів

Станом на 1 лютого 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $43 003,1 млн. У січні вони зменшилися на 1,8%, але залишаються близькими до рекордного рівня.

Українські облігації продовжують зростання на тлі очікувань мирного плану

Доларові облігації України зростають п’ятий день поспіль, досягаючи нових максимумів на тлі очікувань деталей можливої мирної угоди. Цінні папери України подорожчали на всіх строках погашення, а облігації з терміном до 2034 року перевищили 60 центів за долар — найвищий рівень із моменту їх випуску минулого року.

Мінфін залучив понад 13 мільярдів від продажу облігацій

Міністерство фінансів 4 лютого на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 13,18 млрд грн в еквіваленті, що на 6,95 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 6,23 млрд грн.

Ілон Маск оголосив про початок ліквідації USAID

Ілон Маск, мільярдер і керівник департаменту ефективності уряду США (DOGE), повідомив про початок процесу ліквідації Агентства з міжнародного розвитку США (USAID).

Повернення до паритету євро та долара 2025-го практично неминуче — Bloomberg

Після заяви президента США Дональда Трампа про те, що тарифи на імпорт з Європейського Союзу «будуть введені», євро впав більш ніж на 2% до $1,0141 — мінімального рівня з листопада 2022 року.