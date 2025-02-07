Станом на 1 лютого 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $43 003,1 млн. У січні вони зменшилися на 1,8%, але залишаються близькими до рекордного рівня. Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Міжнародні резерви у січні зменшилися до $43 мільярдів
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Низка чинників
Зазначається, що динаміку міжнародних резервів визначала низка чинників.
По-перше, операції Національного банку на валютному ринку України.
У січні 2025 року порівняно з груднем 2024 року чистий продаж валюти Національним банком зменшився на 29,4%. Відповідно до балансових даних НБУ продав на валютному ринку $3 756,3 млн та викупив до резервів $6,6 млн.
По-друге, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.
На валютні рахунки Уряду України в НБУ в січні надійшло 3 000 млн євро від Європейського союзу.
Виплати за обслуговування та погашення державного боргу уряду в іноземній валюті становили $535,8 млн, з яких:
- $373,3 млн — обслуговування та погашення валютних ОВДП;
- $85,1 млн — обслуговування ОЗДП;
- $77,2 млн — обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
- $0,2 млн — виплати іншим кредиторам України.
По-третє, переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют).
У січні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $401,7 млн.
«Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,3 місяця майбутнього імпорту», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що станом на 1 січня 2025 року міжнародні резерви України становили $43 787,6 млн. Це новий історичний рекорд. Загалом упродовж 2024 року вони збільшилися на 8%.
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