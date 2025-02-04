Мінфін залучив понад 13 мільярдів від продажу облігацій

Міністерство фінансів 4 лютого на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 13,18 млрд грн в еквіваленті, що на 6,95 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 6,23 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.

►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Що пропонували інвесторам

Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:

1,39 млрд грн під 15,77% з погашенням 24 червня 2026 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 15,35%);

1,14 млрд грн під 16,80% з погашенням 9 червня 2027 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 16,70%).

В іноземній валюті:

$255,02 млн під 4,54% з погашенням 26 лютого 2026 року.

Читайте також: Приватні інвестори скорочують вкладення в ОВДП: що відбувається

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.