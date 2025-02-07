Українські облігації продовжують зростання на тлі очікувань мирного плану

Доларові облігації України зростають п’ятий день поспіль, досягаючи нових максимумів на тлі очікувань деталей можливої мирної угоди. Про це повідомляє Bloomberg.

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Цінні папери України подорожчали на всіх строках погашення, а облігації з терміном до 2034 року перевищили 60 центів за долар — найвищий рівень із моменту їх випуску минулого року.

Загалом українські доларові облігації принесли 7,8% прибутковості з початку 2025 року, регулярно входячи до списку найприбутковіших активів серед ринків, що розвиваються.

Мирний план

Союзники США очікують, що наступного тижня на конференції в Німеччині адміністрація президента Дональда Трампа представить довгоочікуваний план припинення війни росії проти України.

План, який окреслить спецпредставник Трампа Кіт Келлог, може включати заморожування конфлікту, надання Україні гарантій безпеки та потенційне проведення виборів в Україні після припинення вогню.

«Я думаю, що ринок продовжуватиме бути позитивним до фактичної зустрічі між Трампом і Путіним», — сказав Тімоті Еш, старший стратег з суверенних інвестицій RBC BlueBay Asset Management.

Минулого року облігації України зросли на близько 60%, оскільки інвестори робили ставку на кроки, які можуть сприяти завершенню війни.

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Представник Трампа сказав, що він не буде публічно представляти план у Мюнхені, оскільки це має зробити президент.

«Україна все ще торгується на ширших спредах, ніж інші суверенні облігації з рейтингом CCC, тож якщо наступного тижня з’явиться чітка перспектива припинення вогню, можна очікувати подальше зростання», — сказав Кіран Кертіс, інвестиційний директор Abrdn Investments.

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