Курс готівкового долара в банках за рік зріс на 10%

Середній курс продажу готівкового долара в банках України в січні 2025 року зріс на 1,2% до 42,56 гривень. За рік долар подорожчав на 10,3%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

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Як змінився курс

За даними НБУ, за останні три роки (з січня 2022 року) курс зріс на 51,3%.

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Курс долара в січні

Протягом січня офіційний курс долара неодноразово оновлював максимуми. Рекордне значення було зафіксовано 13 січня — 42,28 грн/долар. Однак потім НБУ почав знижувати курс. У підсумку за січень курс долара впав на 0,5% — з 42,03 грн/долар до 41,82 грн/долар.

Готівковий курс повністю залежить від міжбанку. У першій половині січня курс піднімався вище 43 гривень, а потім почав падати. У підсумку курс за місяць впав 42,50 до 40,00 гривень. На початку лютого падіння курсу долара продовжилося.