Повернення до паритету євро та долара 2025-го практично неминуче — Bloomberg

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
4 лютого 2025, 13:34

Повернення до паритету євро та долара 2025-го практично неминуче — Bloomberg

Після заяви президента США Дональда Трампа про те, що тарифи на імпорт з Європейського Союзу «будуть введені», євро впав більш ніж на 2% до $1,0141 — мінімального рівня з листопада 2022 року, пише Bloomberg.

Після заяви президента США Дональда Трампа про те, що тарифи на імпорт з Європейського Союзу «будуть введені», євро впав більш ніж на 2% до $1,0141 — мінімального рівня з листопада 2022 року, пише Bloomberg.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниРівність курсу євро та долараЩе нещодавно рівність курсу євро та долара здавалася малоймовірним сценарієм, проте сьогодні аналітики переглядають прогнози з огляду на посилення протекціоністської риторики Вашингтона, зазначає агентство.
Фото: depositphotos

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Рівність курсу євро та долара

Ще нещодавно рівність курсу євро та долара здавалася малоймовірним сценарієм, проте сьогодні аналітики переглядають прогнози з огляду на посилення протекціоністської риторики Вашингтона, зазначає агентство.

Інвестори закладають у прогнози ризик того, що нові торгові обмеження вдарять по орієнтованій на експорт економіці єврозони, що може змусити Європейський центральний банк проводити більш агресивну політику пом'якшення. Це збільшить різницю у відсоткових ставках між США та ЄС, роблячи долар привабливішим активом для інвесторів.

«Оптимізм з приводу євро сьогодні здається невиправданим», — зазначає Джордан Рочестер, голова відділу стратегій FICC у Mizuho Bank. На його думку, єдина валюта досягне паритету з доларом уже у першому кварталі.

Попит на короткі позиції щодо євро зростає: у понеділок, 3 лютого, він збільшився найшвидшими темпами за останні шість місяців.

За даними Depository Trust & Clearing Corporation, один із інвесторів зробив ставку на суму понад 300 млн євро ($307 млн) на досягнення паритету до 19 березня — дня наступного засідання Федеральної резервної системи США.

Втім, навіть якщо уникнути тарифних обмежень, економічна ситуація в єврозоні залишається слабкою: член Ради керуючих ЄЦБ Гедімінас Шімкус раніше заявив, що регулятор, ймовірно, продовжить знижувати ставки і після найближчого засідання, незважаючи на несподіване прискорення інфляції у січні.

Паритет — питання часу

Востаннє євро досягав паритету з доларом у 2022 році на тлі енергетичної кризи, спричиненої вторгненням росії в Україну. З того часу інвестори сприймали рівень 1:1 як психологічну позначку, проте зараз його досягнення виглядає неминучим.

«Паритет євро і долара тепер — це питання часу, а не можливості», — пише стратег Bloomberg Вен Рам.

Банк Deutsche Bank прогнозує зниження пари EUR/USD до $0,98-$0,99, якщо ринки закладуть у котирування більш високий ризик запровадження тарифів та кінцеву відсоткову ставку ЄЦБ на рівні 1,5%.

Значення паритету виходить далеко за межі символізму, підкреслює Bloomberg. Очікувана волатильність може вплинути на вартість товарів, що імпортуються, і посилити інфляційні ризики, створюючи додаткові виклики для ЄЦБ.

Водночас ослаблення євро може зробити експорт із регіону більш конкурентоспроможним, хоча ефект може бути нівельований можливим американським митом. Для європейських споживачів це означає зростання цін на імпорт та закордонні поїздки, тоді як туристична галузь регіону може виграти від притоку мандрівників із США.

Хоча ЄЦБ традиційно не втручається у валютні курси, він враховує динаміку обмінного курсу під час прийняття рішень щодо ставок, зазначає агентство. Однак, на відміну від 2000 року, коли регулятор проводив інтервенції для підтримки євро, у поточних умовах ймовірність такого кроку залишається низькою.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання .

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають Kharakternyk, paff и 42 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами