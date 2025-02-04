Повернення до паритету євро та долара 2025-го практично неминуче — Bloomberg

Після заяви президента США Дональда Трампа про те, що тарифи на імпорт з Європейського Союзу «будуть введені», євро впав більш ніж на 2% до $1,0141 — мінімального рівня з листопада 2022 року, пише Bloomberg.

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Рівність курсу євро та долара

Ще нещодавно рівність курсу євро та долара здавалася малоймовірним сценарієм, проте сьогодні аналітики переглядають прогнози з огляду на посилення протекціоністської риторики Вашингтона, зазначає агентство.

Інвестори закладають у прогнози ризик того, що нові торгові обмеження вдарять по орієнтованій на експорт економіці єврозони, що може змусити Європейський центральний банк проводити більш агресивну політику пом'якшення. Це збільшить різницю у відсоткових ставках між США та ЄС, роблячи долар привабливішим активом для інвесторів.

«Оптимізм з приводу євро сьогодні здається невиправданим», — зазначає Джордан Рочестер, голова відділу стратегій FICC у Mizuho Bank. На його думку, єдина валюта досягне паритету з доларом уже у першому кварталі.

Попит на короткі позиції щодо євро зростає: у понеділок, 3 лютого, він збільшився найшвидшими темпами за останні шість місяців.

За даними Depository Trust & Clearing Corporation, один із інвесторів зробив ставку на суму понад 300 млн євро ($307 млн) на досягнення паритету до 19 березня — дня наступного засідання Федеральної резервної системи США.

Втім, навіть якщо уникнути тарифних обмежень, економічна ситуація в єврозоні залишається слабкою: член Ради керуючих ЄЦБ Гедімінас Шімкус раніше заявив, що регулятор, ймовірно, продовжить знижувати ставки і після найближчого засідання, незважаючи на несподіване прискорення інфляції у січні.

Паритет — питання часу

Востаннє євро досягав паритету з доларом у 2022 році на тлі енергетичної кризи, спричиненої вторгненням росії в Україну. З того часу інвестори сприймали рівень 1:1 як психологічну позначку, проте зараз його досягнення виглядає неминучим.

«Паритет євро і долара тепер — це питання часу, а не можливості», — пише стратег Bloomberg Вен Рам.

Банк Deutsche Bank прогнозує зниження пари EUR/USD до $0,98-$0,99, якщо ринки закладуть у котирування більш високий ризик запровадження тарифів та кінцеву відсоткову ставку ЄЦБ на рівні 1,5%.

Значення паритету виходить далеко за межі символізму, підкреслює Bloomberg. Очікувана волатильність може вплинути на вартість товарів, що імпортуються, і посилити інфляційні ризики, створюючи додаткові виклики для ЄЦБ.

Водночас ослаблення євро може зробити експорт із регіону більш конкурентоспроможним, хоча ефект може бути нівельований можливим американським митом. Для європейських споживачів це означає зростання цін на імпорт та закордонні поїздки, тоді як туристична галузь регіону може виграти від притоку мандрівників із США.

Хоча ЄЦБ традиційно не втручається у валютні курси, він враховує динаміку обмінного курсу під час прийняття рішень щодо ставок, зазначає агентство. Однак, на відміну від 2000 року, коли регулятор проводив інтервенції для підтримки євро, у поточних умовах ймовірність такого кроку залишається низькою.