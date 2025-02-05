У перший рік війни українці вивезли за кордон $35 мільярдів — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що у перший рік повномасштабної війни українці вивезли за кордон $35 млрд, що призвело до обвалу економіки. Про це він розповів в інтерв'ю Пірсу Моргану, передає «Укрінформ».

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«У перший рік війни громадяни України вивезли з України тільки офіційно, тільки в перший рік війни, $35 мільярдів. 35 мільярдів! І ніхто їх не міг зупинити. Це їхні гроші, це їхні права, вони вільні. Але вони вивозили не тільки так, а й переводили свої рахунки за кордон — в Європу, в Сполучні Штати, в інші країни. Так, наша економіка рухнула. І одна з причин було саме це — виведення великого капіталу з України», — зазначив Зеленський.

За його словами, на цьому тлі допомога міжнародних партнерів була важливою, суттєвою і Україна за неї дуже вдячна. Водночас часто іноземні кошти, заявлені у пакетах, не в повному обсязі потрапляли до бюджету, бо йшли на виробництво зброї, яку поставляли Україні, або ж на підтримку біженців.