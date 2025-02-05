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5 лютого 2025, 9:49

У перший рік війни українці вивезли за кордон $35 мільярдів — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що у перший рік повномасштабної війни українці вивезли за кордон $35 млрд, що призвело до обвалу економіки. Про це він розповів в інтерв'ю Пірсу Моргану, передає «Укрінформ».

Президент Володимир Зеленський заявив, що у перший рік повномасштабної війни українці вивезли за кордон $35 млрд, що призвело до обвалу економіки.
Фото: depositphotos

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Офіційні дані

«У перший рік війни громадяни України вивезли з України тільки офіційно, тільки в перший рік війни, $35 мільярдів. 35 мільярдів! І ніхто їх не міг зупинити. Це їхні гроші, це їхні права, вони вільні. Але вони вивозили не тільки так, а й переводили свої рахунки за кордон — в Європу, в Сполучні Штати, в інші країни. Так, наша економіка рухнула. І одна з причин було саме це — виведення великого капіталу з України», — зазначив Зеленський.

За його словами, на цьому тлі допомога міжнародних партнерів була важливою, суттєвою і Україна за неї дуже вдячна. Водночас часто іноземні кошти, заявлені у пакетах, не в повному обсязі потрапляли до бюджету, бо йшли на виробництво зброї, яку поставляли Україні, або ж на підтримку біженців.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 6

+
+45
financialGenius
financialGenius
5 лютого 2025, 9:56
#
«Це їхні гроші, це їхні права, вони вільні. «ну хоть на этом спасибо , что не против что вывезли … правда ввели ограничения на оплаты , которые до сих пор существуют … и я считал и считаю что любые огранмчения это триггер что нужно забирать средства, так как можно остаться ни с чем .
+
+45
Mini Mi
Mini Mi
5 лютого 2025, 9:59
#
Ой и кто же эти неизвестные «громадяни»? Наверное беженцы с детьми миллиарды валюты вывозили декларируемой и счета переводили. Откройте список ОП, ВР, судей и прокуратуры и там увидите этих плохих громадян
+
+30
MAXAOH
MAXAOH
5 лютого 2025, 9:59
#
А говорили: — Будет Зеленский; — Будет война; — Будет доллар по 40!
С долларом не угадали…
+
0
gucci
gucci
5 лютого 2025, 10:10
#
А що робити зараз з грошима в Україні? Он, в мене 3 судових справи, рейдери в тупу намагаються віджати, суддів тупо корумпують. Оце результат інвестування. На який мені це хрен!
+
0
Moonlighter
Moonlighter
5 лютого 2025, 10:22
#
Опять украинцы виноваты?
+
0
KValera
KValera
5 лютого 2025, 10:22
#
Точно это же многодетные семьи вывозили в памперсах миллионы
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