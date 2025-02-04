Протягом останніх днів в Україні шахраї розповсюджують електронні листи нібито від «Дії», щодо можливості отримання щорічного податкового відшкодування. Про це повідомили у Державній податковій службі.
4 лютого 2025, 12:34
В Україні розсилають фейкові листи нібито від «Дії» про податкове відшкодування (фото)
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Листи містять посилання на фішингову сторінку, яка візуально імітує портал ID.GOV.UA.
На цій сторінці шахраї розміщують:
- інформацію про «щорічне податкове відшкодування»;
- інструкції щодо проходження ідентифікації;
- пропонують ввести особисті дані: номер мобільного телефону, ПІБ, реквізити банківської картки (номер, термін дії та CVV-код).
Отримані дані можуть бути використані для:
- прив’язки вашого акаунта до нового пристрою;
- авторизації у вашому банківському акаунті, що дозволяє їм вивести кошти з рахунку.
Джерело: Мінфін
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