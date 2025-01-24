У «Дії» з'являться нові послуги для ветеранів та родин загиблих

В Україні запустили бета-тестування електронної послуги з отримання через портал «Дія» статусу особи з інвалідністю внаслідок війни та статусу члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці. Про це повідомляє пресслужба Міністерства у справах ветеранів.

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«Нові послуги мінімізують бюрократію та полегшать отримання статусів для ветеранів та їх близьких. В результаті ветерани та родини загиблих (померлих) захисників та захисниць отримають зручне подання заяви на отримання статусу, а уповноважені особи місцевих структурних підрозділів з питань ветеранської політики — електронний кабінет для опрацювання таких заяв», — зазначила міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова.

Зазначається, що цифровізація сервісів і безбар'єрність послуг для ветеранів та їх родин — пріоритетний напрямок роботи Мінветеранів.