23 січня у роботі ChatGPT стався масштабний збій. Чат-бот тимчасово недоступний для користувачів. Про це йдеться на сайті Downdetector.

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Що відомо

Як зазначають користувачі, ChatGPT видає помилку під час спроби відкрити віртуальний помічник з генеративним штучним інтелектом. Деякі користувачі скаржаться, що під час спроби введення запиту в ChatGPT видає помилку.

За даним сервісу Downdetector, збій в ChatGPT має глобальний характер, а проблеми у роботі фіксують не лише в Україні, але й в країнах Європи та США.

Поки немає інформації про причину збою в роботі чат-бота.