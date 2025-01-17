Інфляція в США, прогноз Світового банку, долар на максимумі: головне за тиждень

Споживча інфляція у Сполучених Штатах у грудні зросла до 2,9% у річному вираженні, як і очікував ринок. Індекс долара різко впав, а активи, які захищають від інфляції — золото та біткоїн підскочили у ціні. Рівень інфляції в США (CPI) зростає третій місяць поспіль, після того, як зростання цін уповільнювалось протягом шести місяців.

Українська економіка уповільниться цьогоріч на 2% — Світовий банк

Зростання українського ВВП знизиться у 2025 році до 2% проти 3,2% у 2024-му, якщо активні бойові дії продовжаться протягом року. Про це йдеться в огляді Світового банку за січень 2025 року. Утім, зростання світової економіки у 2025 та 2026 роках становитиме 2,7 % — так само, як і у 2024 році.

Долар досяг дворічного максимуму: що відбувається на світових ринках

У вівторок, 14 січня, долар зріс до найвищого рівня за останні два роки, оскільки сильні економічні дані змусили інвесторів зменшити ставки на зниження ставок Федеральної резервної системи, в той час, як потенційні тарифи в США залишаються в центрі уваги.

Податкова уточнила: з 1 січня реквізити рахунків для сплати платежів не змінилися