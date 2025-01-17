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17 січня 2025, 20:00

Інфляція в США, прогноз Світового банку, долар на максимумі: головне за тиждень

Споживча інфляція в США продовжує зростати

Споживча інфляція у Сполучених Штатах у грудні зросла до 2,9% у річному вираженні, як і очікував ринок. Індекс долара різко впав, а активи, які захищають від інфляції — золото та біткоїн підскочили у ціні. Рівень інфляції в США (CPI) зростає третій місяць поспіль, після того, як зростання цін уповільнювалось протягом шести місяців.

Українська економіка уповільниться цьогоріч на 2% — Світовий банк

Зростання українського ВВП знизиться у 2025 році до 2% проти 3,2% у 2024-му, якщо активні бойові дії продовжаться протягом року. Про це йдеться в огляді Світового банку за січень 2025 року. Утім, зростання світової економіки у 2025 та 2026 роках становитиме 2,7 % — так само, як і у 2024 році.

Долар досяг дворічного максимуму: що відбувається на світових ринках

У вівторок, 14 січня, долар зріс до найвищого рівня за останні два роки, оскільки сильні економічні дані змусили інвесторів зменшити ставки на зниження ставок Федеральної резервної системи, в той час, як потенційні тарифи в США залишаються в центрі уваги.

Податкова уточнила: з 1 січня реквізити рахунків для сплати платежів не змінилися

У зв’язку з надходженням запитів від платників Державна податкова служба наголошує, що з 1 січня 2025 року реквізити рахунків для сплати податків, зборів, платежів та сум єдиного внеску не змінювалися. Про це йдеться у повідомленні служби.

НБУ прокоментував рівень інфляції у 2024 році

У грудні 2024 року інфляція пришвидшилась до 12% у річному вимірі. У місячному вимірі ціни зросли на 1,4%. Про це свідчать дані, опубліковані Державною службою статистики України.

«Автоцивілка» зросла: Страховики підвищили вартість полісів на 70−100%

Ціни на поліси обов'язкового страхування автоцивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів («автоцивілка», ОСЦПВ) після набуття чинності нового закону з 1 січня 2025 року зросли в середньому від 70% до 100%.

Україна та Велика Британія підписали угоду про 100-річне партнерство

Велика Британія та Україна підписали 100-річну угоду про партнерство. Вона покликана побудувати міцні зв’язки між двома країнами в усьому спектрі відносин: від торгівлі, безпеки та оборони до науки та технологій, освіти, культури тощо.

Джерело: Мінфін
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