Споживча інфляція в Україні торік становила 12% — Держстат

Споживча інфляція в грудні 2024 року порівняно із листопадом становила 1,4%, за рік — 12%. Базова інфляція у грудні порівняно із листопадом становила 1,3%, за рік у цілому — 10,7%. Про це повідомила Державна служба статистики.

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Ціни на харчові продукти та безалкогольні напої за рік зросли на 14%. Найбільше подорожчало масло та овочі на 33,9% та 48,3% відповідно.

Алкоголь та тютюн подорожчали на 13%. Одяг та взуття навпаки подешевшали на 4,3%.

Найбільше зросли ціни на електроенергію — на 63,6%.