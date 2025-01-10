Споживча інфляція в грудні 2024 року порівняно із листопадом становила 1,4%, за рік — 12%. Базова інфляція у грудні порівняно із листопадом становила 1,3%, за рік у цілому — 10,7%. Про це повідомила Державна служба статистики.
10 січня 2025, 16:20
Споживча інфляція в Україні торік становила 12% — Держстат
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Ціни на харчові продукти та безалкогольні напої за рік зросли на 14%. Найбільше подорожчало масло та овочі на 33,9% та 48,3% відповідно.
Алкоголь та тютюн подорожчали на 13%. Одяг та взуття навпаки подешевшали на 4,3%.
Найбільше зросли ціни на електроенергію — на 63,6%.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі - 4
torn,
берем 100 пар обуви.
За первых 40 дней продано 10 пар по 1000 грн. Затем за 10 дней продано 90 пар по 500 грн.
Какая средняя цена пары обуви?