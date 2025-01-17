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17 січня 2025, 11:38

Українська економіка уповільниться цьогоріч на 2% — Світовий банк

Зростання українського ВВП знизиться у 2025 році до 2% проти 3,2% у 2024-му, якщо активні бойові дії продовжаться протягом року. Про це йдеться в огляді Світового банку за січень 2025 року. Утім, зростання світової економіки у 2025 та 2026 роках становитиме 2,7 % — так само, як і у 2024 році, передає Forbes.

Зростання українського ВВП знизиться у 2025 році до 2% проти 3,2% у 2024-му, якщо активні бойові дії продовжаться протягом року.
Фото Pixabay

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Що відомо

За оцінками Світового Банку, зростання економіки Україні сповільнилося до 3,2% у 2024 році, що пояснює такі проблеми, як скорочення енергетичних потужностей та зимові відключення електроенергії, які гальмували зростання торгівлі та промислового виробництва.

Попри ці перешкоди та атаки на інфраструктуру, економіка продемонструвала значну стійкість.

Водночас Світовий банк очікує стійке відновлення на 7% у 2026 році, за умови припинення активних бойових дій, підтримки інвестиціями у споживання та відбудову.

За минулий рік війна безпосередньо торкнулася 41% населення України, що підкреслює серйозність людських та економічних втрат.

Прогноз

Згідно з прогнозами банку, на тлі поступового уповільнення інфляції та зниження відсоткових ставок зростання світової економіки у 2025 та 2026 роках становитиме 2,7 % — так само, як і у 2024 році. Очікується, що в країнах, що розвиваються, темпи зростання економіки в найближчі два роки також залишаться стабільними на рівні близько 4%. Однак вони будуть слабшими, ніж до пандемії, і їх не вистачить для забезпечення прогресу, необхідного для боротьби з бідністю та досягнення більш масштабних цілей у сфері розвитку.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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dvded .
dvded .
17 січня 2025, 14:16
#
Зато полиции пора зарплату поднять.
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