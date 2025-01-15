Споживча інфляція у Сполучених Штатах у грудні зросла до 2,9% у річному вираженні, як і очікував ринок. Індекс долара різко впав, а активи, які захищають від інфляції — золото та біткоїн підскочили у ціні.
15 січня 2025, 16:15
Споживча інфляція в США продовжує зростати
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Рівень інфляції в США (CPI) зростає третій місяць поспіль, після того, як зростання цін уповільнювалось протягом шести місяців.
Джерело: tradingeconomics.com
Вже у понеділок, 20 січня, до влади повертається Дональд Трамп та його команда. Від їх політики очікують на продовження зростання інфляції й послаблення долара.
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Джерело: Мінфін
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