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14 січня 2025, 18:01

Долар досяг дворічного максимуму: що відбувається на світових ринках

У вівторок, 14 січня, долар зріс до найвищого рівня за останні два роки, оскільки сильні економічні дані змусили інвесторів зменшити ставки на зниження ставок Федеральної резервної системи, в той час, як потенційні тарифи в США залишаються в центрі уваги. Про це повідомляє Reuters.

У вівторок, 14 січня, долар зріс до найвищого рівня за останні два роки, оскільки сильні економічні дані змусили інвесторів зменшити ставки на зниження ставок Федеральної резервної системи, в той час, як потенційні тарифи в США залишаються в центрі уваги.
Фото: НБУ

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Індекс долара, який вимірює курс американської валюти щодо шести інших валют, зріс на 0,20% до 109,58, що недалеко від 26-місячного максимуму 110,17, якого він досяг у понеділок. У жовтні 2022 року він досяг 114,78, що є найвищим показником з 2002 року.

Прибутковість 10-річних казначейських облігацій США досягла 14-місячного максимуму в 4,805% в понеділок, а потім відступила. У вівторок вони знизилися на 3 базисних пункти до 4,776%.

Євро подорожчало на 0,12% до $1,0257. У понеділок європейська валюта досягла $1,0177, що є найнижчим рівнем з листопада 2022 року.

Валюта Європи впала більш ніж на 6% у 2024 році, оскільки інвестори були стурбовані тарифними загрозами та розбіжностями в монетарній політиці між ФРС та Європейським центральним банком.

Британський фунт був готовий зафіксувати шостий день поспіль падіння щодо долара у вівторок і досяг нового мінімуму за 2,5 місяці щодо євро.

Японська єна впала на 0,3% до 157,93 за долар.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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