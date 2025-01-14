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14 січня 2025, 18:34

Податкова уточнила: з 1 січня реквізити рахунків для сплати платежів не змінилися

У зв’язку з надходженням запитів від платників Державна податкова служба наголошує, що з 1 січня 2025 року реквізити рахунків для сплати податків, зборів, платежів та сум єдиного внеску не змінювалися. Про це йдеться у повідомленні служби.

У зв’язку з надходженням запитів від платників Державна податкова служба наголошує, що з 1 січня 2025 року реквізити рахунків для сплати податків, зборів, платежів та сум єдиного внеску не змінювалися.
Фото: depositphotos

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Що кажуть в Податковій

Разом з тим, у 2025 році перелік бюджетних рахунків доповнено новими рахунками, відкритими Казначейством з метою реалізації положень закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні».

Актуальні реквізити рахунків для сплати в 2025 році податкових платежів та сум єдиного внеску розміщені на вебпорталі Державної податкової служби України.

Як дізнатися реквізити

Щоб дізнатися реквізити рахунків для сплати платежів, платникам необхідно виконати такі дії:

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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