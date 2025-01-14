У зв’язку з надходженням запитів від платників Державна податкова служба наголошує, що з 1 січня 2025 року реквізити рахунків для сплати податків, зборів, платежів та сум єдиного внеску не змінювалися. Про це йдеться у повідомленні служби.
14 січня 2025, 18:34
Податкова уточнила: з 1 січня реквізити рахунків для сплати платежів не змінилися
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Що кажуть в Податковій
Разом з тим, у 2025 році перелік бюджетних рахунків доповнено новими рахунками, відкритими Казначейством з метою реалізації положень закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні».
Актуальні реквізити рахунків для сплати в 2025 році податкових платежів та сум єдиного внеску розміщені на вебпорталі Державної податкової служби України.
Як дізнатися реквізити
Щоб дізнатися реквізити рахунків для сплати платежів, платникам необхідно виконати такі дії:
- зайти на вебпортал ДПС за посиланням: https://tax.gov.ua/rahunki-dlya-splati-platejiv;
- вибрати регіон та вид платежу, який потрібно сплатити.
Джерело: Мінфін
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